Стало відомо, чому Сніжана Єгорова підтримала Путіна: "Це особисте"

Учасник гурту "Танок на майдані Конґо" Олег Михайлюта, він же Фагот, висловився щодо публічної позиції телеведучої Сніжани Єгорової, яка після 2014 року неодноразово поширювала проросійську риторику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості для OBOZ.UA.

Артист пригадав, що раніше він підтримував хороші стосунки з родиною телеведучої.

"Ми якийсь час дуже добре товаришували і багато спілкувалися. Тоді вона була одружена з режисером Семеном Горовим. Я частенько до них на чайок додому заходив. Тоді вона здавалася цілком розсудливою" - згадує Фагот.

Однак згодом, вважає артист, поведінка жінки могла змінитися під впливом подій у приватному житті.

"Її другий чоловік, Антін Мухарський, з яким теж розлучилася, жорстко пішов у націоналізм. А Сніжана у своєму стилі просто в пику Антіну робить прямо протилежне. І чим крінжовіше це виглядає, тим, напевно, їй здається, ефективнішим", - вважає він.

Михайлюта також припустив, що щирість заяв Сніжани викликає сумніви, оскільки вона може просто грати роль, не розуміючи, де закінчується сцена.

"Чи щира вона в цих заявах? Знаючи її, можна сказати так: хороші актори іноді настільки майстерно заграються, що важко зрозуміти, де правда, а де гра. Моє враження: це театральна постановка", - додав Фагот.

Що відомо про позицію Сніжани Єгорової

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну телеведуча опублікувала в соцмережах резонансну заяву на підтримку президента РФ Путіна.

У своєму дописі Єгорова назвала його "героєм нашого часу" та звернулася до українців із закликом "очистити свідомість" за допомогою пропагандистських відео.

"Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони Свідомості! Дивіться як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок", - стверджувала вона.

Наразі Єгорова мешкає в Туреччині, перебуває під українськими санкціями, накладеними ще у 2022-му, та продовжує поширювати проросійські меседжі.