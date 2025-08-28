ua en ru
Российские ракеты разбили здание из сериала "Розтин покаже": подробности и фото

Четверг 28 августа 2025 17:11
Российские ракеты разбили здание из сериала "Розтин покаже": подробности и фото Съемки сериала "Розтин покаже" приостановлены из-за российской атаки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В результате массированной российской атаки в ночь на 28 августа под ударом оказалась главная локация детективного сериала "Розтин покаже" в Киеве. Из-за разрушений съемки проекта были приостановлены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на детали от создателей проекта.

Как пострадала локация сериала "Вскрытие покажет"

Как известно, из-за российской массированной атаки в ночь на 28 августа разрушениям и повреждениям подверглось много объектов в разных районах Киева.

Среди таких оказалась одна из узнаваемых локаций сериала "Розтин покаже", который транслируют на ICTV2.

"Сегодня враги атаковали место, которое мы считали своим домом. Одно из главных зданий, хорошо знакомое зрителям с первых сезонов детектива "Розтин покаже", подверглось значительным разрушениям. Сейчас именно в этой локации у нас идут съемки 5-го сезона "Розтин покаже" и из-за повреждений мы не можем работать дальше", - прокомментировала продюсер Mamas Film Production Марина Квасова.

Сейчас повреждены кабинет шефа, коридор, холл бюро и стены здания. Съемки сериала пока приостановлены.

"Понадобится несколько дней, чтобы оценить масштабы разрушений, все убрать и восстановить съемочный процесс. Эта террористическая атака - нападение на украинскую культуру, но мы не сдаемся", - резюмировала продюсер.

Какие повреждения получила локация из "Розтин покаже" (фото: пресс-служба)

Что известно о здании из сериала

В этом сооружении расположены прозекторская, кабинет шефа бюро. По сюжету, здесь часто собирается вся команда экспертов.

Также в сериале "Розтин покаже" показывают фасад здания и кофейный фургон, где следователи и эксперты пьют кофе и обсуждают планы.

Кадры с героями сериала в здании (фото: пресс-служба)

Что известно о российском ударе по Киеву

Россияне атаковали Украину в ночь на 28 августа. В частности масштабным разрушениям подверглись районы столицы.

Враг запустил большое количество ракет и дронов. В Дарницком районе ракета попала прямо в пятиэтажный жилой дом.

Также пострадала областная больница в Подольском районе. Всего было зафиксировано 33 локации с последствиями разрушений.

Около 15:00 стало известно о 18 погибших. В Киеве объявлен День траура 29 августа.

