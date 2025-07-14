Фільми, які повертають віру в дива: ці історії розчулять навіть "міцного горішка"

У кожного з нас бувають дні, коли хочеться тепла, людяності й надії. І буває так, що достатньо ввімкнути "правильне" кіно, яке допоможе знову повірити в добро, другий шанс чи маленькі дива.

РБК-Україна зібрало для вас 7 фільмів, після перегляду яких важко стримати емоції, адже вони розчулюють навіть "найміцніших горішків".

"Людина на ім’я Уве"

Літній чоловік з твердим характером щодня мріє попрощатися з життям. Але нові сусіди порушують його план, і починається щось, що не назвеш інакше як переродження. Дуже людська й щемлива історія про те, як навіть сповнено болем серце здатне відчути любов.

"Мій янгол-охоронець"

Дуже щемливий та незвичайний фільм про дівчинку, яку народили спеціально для того, щоб рятувати старшу сестру. Але в якийсь момент вона сама хоче вирішувати свою долю. Це драма, яка пробирає до сліз, але фінал у ній не про розпач, а про світло й гідність.

"Як прогуляти школу з користю"

Хлопчик тікає зі школи, але потрапляє в пригоди з ексцентричним чоловіком, який допомагає йому побачити світ по-іншому. Це не просто кіно для дітей, це тепла й добра притча про сенс життя, легку ностальгію та відкритість до нового.

"Кухар"

Чоловік, якого найняли на кілька місяців, стає другом на все життя. Без зайвого пафосу, але з великою глибиною. Це кіно про дружбу, вірність і те, що іноді саме сторонні люди дарують нам найбільше добра.

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"Міс Петтігрю живе одним днем"

"Шлях додому"