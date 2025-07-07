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Выживи, если сможешь: крутые фильмы-катастрофы, которые смотришь на одном дыхании

Понедельник 07 июля 2025 21:31
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Выживи, если сможешь: крутые фильмы-катастрофы, которые смотришь на одном дыхании Фильмы о выживании и конце света (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Если вы хотите пощекотать нервы и посмотреть что-то, где не будет места "розовым пони" и банальным драмам - вам стоит искать фильмы-катастрофы. Конец света, выживание, катаклизмы или нашествие монстров - такие ленты действительно впечатляют.

РБК-Украина собрало для вас фильмы о конце света, которые не отпускают до последнего кадра, и стоят просмотра.

"Послезавтра"

Климат меняется с бешеной скоростью: торнадо сносят города, другие же покрывает водой, а потом все сковывает лед. И пока мир паникует, климатолог отправляется в эпицентр апокалипсиса, чтобы спасти сына. Жутко, динамично и реалистично - фильм вас поразит.

"2012"

Целая череда катастроф запускает конец света. Земля раскалывается, цунами накрывают материки, извержения происходят ежедневно. А простой писатель пытается вывести свою семью из хаоса, в котором больше не существует границ, логики или безопасных мест.

"Гренландия"

Комета Кларка летит на Землю и разбивается на фрагменты, и каждый из них смертелен. Семья получает шанс попасть в секретный бункер, но вокруг толпы, паника, смерти. Здесь выживают не самые сильные, а самые быстрые. Смогут ли они спастись?

"Армагеддон"

На Землю летит гигантский астероид, и НАСА нанимает бурильщиков, чтобы пробурить его в космосе и взорвать. Это история о простых людях, которые взяли на себя миссию спасти мир. Несмотря на громкие спецэффекты, в центре сюжета жертва, любовь и одна из самых сильных сцен прощания в кино.

Также смотрите:

  • "Война миров"

  • "Монстро" (Кловерфилд)

  • "Месть земли"

  • "Война миров Z"

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