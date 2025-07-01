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Финал "Игры в кальмара" мог быть совсем другим: что планировали создатели

Вторник 01 июля 2025 16:01
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Финал "Игры в кальмара" мог быть совсем другим: что планировали создатели Режиссер "Игры в кальмара" объяснил, почему изменил финал шоу (фото: кадр из сериала)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Режиссер и сценарист "Игры в кальмара" Хван Дон Хёк раскрыл интересную деталь относительно финала популярного южнокорейского сериала. Завершение третьего сезона могло быть иным!

Почему создатель решил изменить сюжет и зачем добавил в приключенческий боевик ребенка, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Variety.

Финал "Игры в кальмара" мог быть счастливее

Планируя второй и третий сезон, режиссер готовил другое окончание истории для главного героя Джи Хуна.

"Я не собирался его убивать. Идея заключалась в том, что он так или иначе выживет - возможно, станет победителем и вернется, чтобы увидеть свою дочь", - поделился он.

Однако во время написания сценария и учитывая происходящее в мире, Дон Хек все же решил закончить историю иначе - через самопожертвование героя.

"Я подумал, что более подходящим завершением истории и путешествия Джи Хуна будет его самопожертвование ради будущих поколений", - пояснил создатель.

Финал &quot;Игры в кальмара&quot; мог быть совсем другим: что планировали создателиФинал "Игры в кальмара" (кадр из сериала)

Он также отметил, что именно поэтому ввел в сюжет беременную героиню и показал рождение ребенка.

"Младенец появился как символ будущего и следующего поколения, мира, а также человеческой совести - всего того, что мы должны защищать", - сказал он.

Режиссер подчеркнул, что не собирался жертвовать и ребенком, "потому что это было бы слишком мрачно".

"Младенец символизирует мысль, что ради будущего мы должны сдерживать собственную жадность, жертвовать определенным комфортом и собственными интересами. Это то, что я хотел сказать", - добавил он.


"Игра в кальмара": будет ли 4 сезон

Третий сезон южнокорейского сериала об игре на выживание стал финальным. Однако Netflix не собирается отказываться от самой успешной франшизы и готовит американскую версию проекта.

Режиссер оригинала не исключает своего возвращения к продолжению истории, если такое предложение будет, но в адаптации участвовать не собирается. Разве что на уровне обмена идеями.

"Если Netflix обратится и я почувствую, что мой вклад действительно нужен, и это не будет мешать другим моим делам на тот момент, я с удовольствием предоставлю все, что от меня потребуется", - отметил он.

Об американской версии "Игры в кальмара" пока известно мало. Она будет разворачиваться в одном из крупных городов США и обещает быть еще более напряженной и жестокой.

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