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Что смотреть на Netflix в июле 2025: 8 новинок, которые нельзя пропустить

Суббота 28 июня 2025 20:45
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Что смотреть на Netflix в июле 2025: 8 новинок, которые нельзя пропустить Эти 8 новинок точно не позволят скучать в июле (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Июль на Netflix обещает настоящую феерию. Каждый сможет найти классный фильм или сериал по душе. Зрителей ждут премьеры комедий, драм, триллеров, фэнтези и экшена.

РБК-Украина предлагает подборку сериалов, которые точно нельзя пропустить.

"Песочный человек" 2 сезон

Финальный сезон о приключениях лорда Морфея, короля снов, наконец возвращается после премьеры в 2022 году. На этот раз главный герой вступает на опасный путь, где судьбоносный выбор делает его объектом стремления мести.

Когда: первая часть - 3 июля, вторая - 24 июля, бонусный эпизод - 31 июля.


"Под темным солнцем"

Молодую мать, которая пытается убежать от прошлого, обвиняют в убийстве своего нового босса на цветочной ферме. Незадолго до этого она узнает, что он на самом деле ее отец.

Когда: 9 июля.


"Слишком много"

Разбитая горем жительница Нью-Йорка переезжает в Лондон в надежде на любовную историю. Она влюбляется в инди-музыканта, который совсем не похож на типичного романтического героя.

Когда: 10 июля


"Неукротимый"

Мистический триллер, в котором раскроются темные тайны. Герои пытаются справиться с правдой, которая разоблачает их сущность.

Когда: 17 июля.


"Триггер"

Решительный полицейский и хитрый оружейный брокер оказываются в напряженном противостоянии, когда Южную Корею внезапно заполоняет нелегальное огнестрельное оружие.

Когда: 25 июля.


"Помеченная"

В попытке оплатить жизненно важную операцию для своей дочери набожная бывшая полицейская обращается к нечестивому спасителю, чтобы тот помог ей спланировать кражу.

Когда: 31 июля.


"Старая гвардия 2"

В продолжении истории о секретной группе бессмертных наемников Энди и ее команда возвращаются с новым заданием. От какой угрозы придется спасать мир на этот раз?

Когда: 2 июля.


"Счастливчик Гилмор"

Комедия о хоккеисте-неудачнике, который переживает не лучшие времена. Он возвращается к гольфу ради будущего своей дочери.

Когда: 25 июля.

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