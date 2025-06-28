Что смотреть на Netflix в июле 2025: 8 новинок, которые нельзя пропустить
Июль на Netflix обещает настоящую феерию. Каждый сможет найти классный фильм или сериал по душе. Зрителей ждут премьеры комедий, драм, триллеров, фэнтези и экшена.
РБК-Украина предлагает подборку сериалов, которые точно нельзя пропустить.
"Песочный человек" 2 сезон
Финальный сезон о приключениях лорда Морфея, короля снов, наконец возвращается после премьеры в 2022 году. На этот раз главный герой вступает на опасный путь, где судьбоносный выбор делает его объектом стремления мести.
Когда: первая часть - 3 июля, вторая - 24 июля, бонусный эпизод - 31 июля.
"Под темным солнцем"
Молодую мать, которая пытается убежать от прошлого, обвиняют в убийстве своего нового босса на цветочной ферме. Незадолго до этого она узнает, что он на самом деле ее отец.
Когда: 9 июля.
"Слишком много"
Разбитая горем жительница Нью-Йорка переезжает в Лондон в надежде на любовную историю. Она влюбляется в инди-музыканта, который совсем не похож на типичного романтического героя.
Когда: 10 июля
"Неукротимый"
Мистический триллер, в котором раскроются темные тайны. Герои пытаются справиться с правдой, которая разоблачает их сущность.
Когда: 17 июля.
"Триггер"
Решительный полицейский и хитрый оружейный брокер оказываются в напряженном противостоянии, когда Южную Корею внезапно заполоняет нелегальное огнестрельное оружие.
Когда: 25 июля.
"Помеченная"
В попытке оплатить жизненно важную операцию для своей дочери набожная бывшая полицейская обращается к нечестивому спасителю, чтобы тот помог ей спланировать кражу.
Когда: 31 июля.
"Старая гвардия 2"
В продолжении истории о секретной группе бессмертных наемников Энди и ее команда возвращаются с новым заданием. От какой угрозы придется спасать мир на этот раз?
Когда: 2 июля.
"Счастливчик Гилмор"
Комедия о хоккеисте-неудачнике, который переживает не лучшие времена. Он возвращается к гольфу ради будущего своей дочери.
Когда: 25 июля.
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