ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

5 романтических мелодрам, от которых замирает сердце: здесь смех, слезы и любовь

Пятница 08 августа 2025 20:17
UA EN RU
5 романтических мелодрам, от которых замирает сердце: здесь смех, слезы и любовь Эти современные мелодрамы касаются души (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ищете захватывающие фильмы о любви? Эти современные мелодрамы подарят теплые эмоции, смех, слезы и незабываемые истории.

РБК-Украина делится подборкой новых романтических фильмов, которые затрагивают душу.

"Мой год в Оксфорде"

Новинка, которая уже покорила миллионы зрителей. Амбициозная студентка приезжает в Великобританию, чтобы воплотить свою заветную мечту. Все складывается наилучшим образом, пока она не влюбляется в привлекательного местного жителя.


"Прекрасная жизнь"

Музыкальный продюсер раскрывает талант молодого рыбака. На пути к звездному статусу он должен справиться с неожиданной популярностью и новой любовью.


"История любви в Копенгагене"

Писательница Мия и одинокий отец Эмиль влюбляются и планируют совместное будущее. Однако их счастье предстает перед испытанием, когда они начинают планировать рождение общего ребенка.


"Дольче Вилла"

Жизнь успешного бизнесмена превращается в романтическое приключение, когда он отправляется в Италию ради своей дочери. В попытке осуществить мечту ребенка мужчина познает магию города и романтики.


"Сердце знает"

После пересадки сердца мужчина начал чувствовать в себе изменения. Он отправляется на поиски донора и встречает вдову, которая постепенно начинает узнавать в нем потерянного возлюбленного.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса фильмы Фильмы
Новости
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине