5 романтических мелодрам, от которых замирает сердце: здесь смех, слезы и любовь

Ищете захватывающие фильмы о любви? Эти современные мелодрамы подарят теплые эмоции, смех, слезы и незабываемые истории.

"Мой год в Оксфорде"

Новинка, которая уже покорила миллионы зрителей. Амбициозная студентка приезжает в Великобританию, чтобы воплотить свою заветную мечту. Все складывается наилучшим образом, пока она не влюбляется в привлекательного местного жителя.



"Прекрасная жизнь"

Музыкальный продюсер раскрывает талант молодого рыбака. На пути к звездному статусу он должен справиться с неожиданной популярностью и новой любовью.



"История любви в Копенгагене"

Писательница Мия и одинокий отец Эмиль влюбляются и планируют совместное будущее. Однако их счастье предстает перед испытанием, когда они начинают планировать рождение общего ребенка.



"Дольче Вилла"

Жизнь успешного бизнесмена превращается в романтическое приключение, когда он отправляется в Италию ради своей дочери. В попытке осуществить мечту ребенка мужчина познает магию города и романтики.



"Сердце знает"

После пересадки сердца мужчина начал чувствовать в себе изменения. Он отправляется на поиски донора и встречает вдову, которая постепенно начинает узнавать в нем потерянного возлюбленного.