5 романтических мелодрам, от которых замирает сердце: здесь смех, слезы и любовь
Ищете захватывающие фильмы о любви? Эти современные мелодрамы подарят теплые эмоции, смех, слезы и незабываемые истории.
РБК-Украина делится подборкой новых романтических фильмов, которые затрагивают душу.
"Мой год в Оксфорде"
Новинка, которая уже покорила миллионы зрителей. Амбициозная студентка приезжает в Великобританию, чтобы воплотить свою заветную мечту. Все складывается наилучшим образом, пока она не влюбляется в привлекательного местного жителя.
"Прекрасная жизнь"
Музыкальный продюсер раскрывает талант молодого рыбака. На пути к звездному статусу он должен справиться с неожиданной популярностью и новой любовью.
"История любви в Копенгагене"
Писательница Мия и одинокий отец Эмиль влюбляются и планируют совместное будущее. Однако их счастье предстает перед испытанием, когда они начинают планировать рождение общего ребенка.
"Дольче Вилла"
Жизнь успешного бизнесмена превращается в романтическое приключение, когда он отправляется в Италию ради своей дочери. В попытке осуществить мечту ребенка мужчина познает магию города и романтики.
"Сердце знает"
После пересадки сердца мужчина начал чувствовать в себе изменения. Он отправляется на поиски донора и встречает вдову, которая постепенно начинает узнавать в нем потерянного возлюбленного.
