ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Осадчая и Горбунов умилили архивными фото с младшим сыном

Вторник 19 августа 2025 13:35
UA EN RU
Осадчая и Горбунов умилили архивными фото с младшим сыном Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыновьями (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились трогательными архивными снимками с их младшим сыном Даниилом, которому сегодня исполняется 4 года.

Об этом пишет РБК-Украина.

Катя Осадчая показала редкие фото сына

Телеведущая поделилась трогательными воспоминаниями об этом дне.

"Четыре года назад ты так неожиданно появился на свет, что три дня родители не могли определиться с именем, и друзья с родственниками просто поздравляли нас с рождением Юрьевича", - вспомнила она.

Осадчая и Горбунов умилили архивными фото с младшим сыномОсадчая показала редкие фото сына (фото: instagram.com/kosadcha)

"Ты решил родиться именно тогда, когда весь город стоял в пробках из-за парада к 30-летию независимости, а мама в легком тумане села за руль и повезла себя в роддом", - отметила Осадчая.

Также она вспомнила момент, когда Даниил начал говорить.

"Ты так быстро начал говорить, что я даже не заметила этого момента - только однажды услышала: "Мама, какое красивое платье", - поделилась она.

К публикации она добавила несколько архивных фото с младшим сыном. Отметим, что супруги долгое время не показывали в сети лицо Даниила и публиковали такие фото, на которых он был снят со спины.

Осадчая с сыном Даниилом (фото: instagram.com/kosadcha)

Горбунов показал фото с сыном

Ее супруг, телеведущий и актер Юрий Горбунов также поделился в сети трогательным поздравлением

"С днем рождения, наш Даниил! Наше маленькое солнышко! Наша любовь! Тебе сегодня 4 года! Какой ты уже взрослый! Будь здоров, счастлив и живи в богатой, счастливой, мирной Украине! Любим тебя безгранично!" - отметил он.

В публикации он показал милые фото с сыновьями и Катей Осадчей.

Горбунов с сыновьями (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, у Кати Осадчей трое сыновей. Старшего Илью она родила в браке с депутатом Олегом Полищуком, который длился с 2001 по 2004 год.

Сейчас ему 22 года и он живет в США.

О романе с Юрием Горбуновым стало известно в 2016 году. А в 2017-м пара поженилась, затем родился совместный сын Иван. В 2021 родился Даниил.

Вас также может заинтересовать

При написании материала были использованы страницы в Instagram Кати Осадчей и Юрия Горбунова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Катя Осадчая Юрий Горбунов Новости шоу-бизнеса
Новости
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Гарантии безопасности для Украины уже несколько месяцев разрабатывают 30 стран, - Рютте
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия