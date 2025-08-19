Осадчая и Горбунов умилили архивными фото с младшим сыном
Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились трогательными архивными снимками с их младшим сыном Даниилом, которому сегодня исполняется 4 года.
Катя Осадчая показала редкие фото сына
Телеведущая поделилась трогательными воспоминаниями об этом дне.
"Четыре года назад ты так неожиданно появился на свет, что три дня родители не могли определиться с именем, и друзья с родственниками просто поздравляли нас с рождением Юрьевича", - вспомнила она.
Осадчая показала редкие фото сына (фото: instagram.com/kosadcha)
"Ты решил родиться именно тогда, когда весь город стоял в пробках из-за парада к 30-летию независимости, а мама в легком тумане села за руль и повезла себя в роддом", - отметила Осадчая.
Также она вспомнила момент, когда Даниил начал говорить.
"Ты так быстро начал говорить, что я даже не заметила этого момента - только однажды услышала: "Мама, какое красивое платье", - поделилась она.
К публикации она добавила несколько архивных фото с младшим сыном. Отметим, что супруги долгое время не показывали в сети лицо Даниила и публиковали такие фото, на которых он был снят со спины.
Горбунов показал фото с сыном
Ее супруг, телеведущий и актер Юрий Горбунов также поделился в сети трогательным поздравлением
"С днем рождения, наш Даниил! Наше маленькое солнышко! Наша любовь! Тебе сегодня 4 года! Какой ты уже взрослый! Будь здоров, счастлив и живи в богатой, счастливой, мирной Украине! Любим тебя безгранично!" - отметил он.
В публикации он показал милые фото с сыновьями и Катей Осадчей.
Напомним, у Кати Осадчей трое сыновей. Старшего Илью она родила в браке с депутатом Олегом Полищуком, который длился с 2001 по 2004 год.
Сейчас ему 22 года и он живет в США.
О романе с Юрием Горбуновым стало известно в 2016 году. А в 2017-м пара поженилась, затем родился совместный сын Иван. В 2021 родился Даниил.
