Харчишин откровенно рассказал о мультитрагедии в новой песне

Группа "Друга Ріка" представила новый сингл "Залишаю дім" вместе с видеоклипом, снятым в рекордные три дня. Это первая авторская песня музыкантов за последние четыре года - и символическое начало нового этапа в творчестве коллектива.

РБК-Украина рассказывает больше о песне, полной глубоких личных смыслов и рефлексий на тему потери и принятия новой реальности.

Песня-исповедь о потере и любви

По словам фронтмена Валерия Харчишина, новая песня ДР - это личный опыт, трансформированный в мотивационный трек о принятии реальности.

Она - о любви, потере, пропавших опорах и новых смыслах, которые остаются с нами навсегда.

Клип к песне сначала задумывали как лирик-видео, но после искреннего разговора с Валерием режиссер Даниил Демехин решил снять полноценную видеоработу.

Съемки клипа "Залишаю дім" (фото: Андрей Корень)

"Его история настолько глубоко меня зацепила, что я не мог заснуть все эти дни, обдумывая каждую деталь, красную нить сюжета и смыслы, близкие для каждого из музыкантов группы. Для меня "Залишаю дім" - это личная реальность: с марта 2022 года я не могу вернуться в свой родной город Энергодар, который в оккупации. Но я чувствую его тепло и свет даже на расстоянии - и оно есть в каждом кадре этого клипа. Верю, что каждый зритель найдет в видео частичку себя: потерю, надежду, смысл, который болит и одновременно лечит", - рассказал режиссер.

Сам Харчишин говорит, что песня начиналась как личная "мультитрагедия" - от потери семейного дома до нового дома, а впоследствии - и его.

"А когда я нашел в себе силы оставить токсичную крышу, композиция трансформировалась в мотивационный трек - не о побеге в желанное и недостижимое, а о принятии реальности", - добавил артист.

Какое будущее ждет группу "Друга Ріка"

Фраза из песни "Я сдал свои ключи" для музыкантов стала метафорой перемен и новой страницы в истории группы.

После начала полномасштабной войны Харчишин и Ко сосредоточилась на волонтерстве и концертах для ВСУ.

Последние годы группа выпустила лишь несколько треков, в частности песню "Чи ти почув" на слова Ростислава Домишевского, а впоследствии - кавер на легендарную "Запроси мене у сни" авторства Владимира Ивасюка и Богдана Стельмаха, которую в свое время исполнял Назарий Яремчук.

Сейчас музыканты вернулись к работе над новым альбомом, который начали еще в 2021 году. Его релиз ожидается в 2026-м.

"Было ощущение, что мы никогда не вернемся к альбому. Но пришел момент осознания: другой жизни не будет, возвращения назад - тоже. И это осознание стало вдохновением", - признаются участники ДР.