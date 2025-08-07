Харчишин відверто розповів про мультитрагедію у новій пісні

Гурт "Друга Ріка" представив новий сингл "Залишаю дім" разом із відеокліпом, знятим у рекордні три дні. Це перша авторська пісня музикантів за останні чотири роки - і символічний початок нового етапу у творчості колективу.

РБК-Україна розповідає більше про пісню, сповнену глибоких особистих сенсів та рефлексій на тему втрати й прийняття нової реальності.

Пісня-сповідь про втрату і любов

За словами фронтмена Валерія Харчишина, нова пісня ДР - це особистий досвід, трансформований у мотиваційний трек про прийняття реальності.

Вона - про любов, втрати, зниклі опори і нові сенси, які залишаються з нами назавжди.

Кліп до пісні спершу задумували як лірик-відео, але після щирої розмови з Валерієм режисер Данило Дємєхін вирішив зняти повноцінну відеороботу.

Зйомки кліпу "Залишаю дім" (фото: Андрій Корень)

"Його історія настільки глибоко мене зачепила, що я не міг заснути всі ці дні, обмірковуючи кожну деталь, червону нитку сюжету та сенси, близькі для кожного з музикантів гурту. Для мене "Залишаю дім" - це особиста реальність: з березня 2022 року я не можу повернутись у своє рідне місто Енергодар, яке в окупації. Але я відчуваю його тепло й світло навіть на відстані - і воно є в кожному кадрі цього кліпу. Вірю, що кожен глядач знайде у відео частинку себе: втрату, надію, сенс, що болить і водночас лікує", - розповів режисер.

Сам Харчишин говорить, що пісня починалася як особиста "мультитрагедія" - від втрати родинного дому до нової домівки, а згодом - і її.

"А коли я знайшов у собі сили залишити токсичний дах, композиція трансформувалась у мотиваційний трек - не про втечу в омріяне й недосяжне, а про прийняття реальності ", - додав артист.

Яке майбутнє чекає гурт "Друга Ріка"

Фраза з пісні "Я здав свої ключі" для музикантів стала метафорою змін і нової сторінки в історії гурту.

Після початку повномасштабної війни Харчишин і Ко зосередилася на волонтерстві та концертах для ЗСУ.

Останні роки гурт випустив лише кілька треків, зокрема пісню "Чи ти почув" на слова Ростислава Домішевського, а згодом - кавер на легендарну "Запроси мене у сни" авторства Володимира Івасюка та Богдана Стельмаха, яку свого часу виконував Назарій Яремчук.

Наразі музиканти повернулися до роботи над новим альбомом, який розпочали ще у 2021 році. Його реліз очікується у 2026-му.

"Було відчуття, що ми ніколи не повернемося до альбому. Але прийшов момент усвідомлення: іншого життя не буде, повернення назад - теж. І це усвідомлення стало натхненням", - зізнаються учасники ДР.