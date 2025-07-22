"Холостяк" Цымбалюк неожиданно показался под капельницей: что случилось

Что известно про состояние Цымбалюка

Актер отметил, что уже сутки не может справиться с отравлением. Подробностей он не стал раскрывать, отметив, что все очень серьезно.

"Добрый день. Такое лицо у человека, который травонулся и уже сутки ах..ает от своего состояния. Берегите себя! Обнимаю", - написал главный герой шоу "Холостяк".

Тарас Цымбалюк отравился (скриншот)

В следующей Stories он показал, что вызвал медиков, чтобы те помогли ему справиться с отравлением. Судя по всему, ему поставили капельницу дома.

"Прокапался, лекарства купил. Жду, когда меня попустит, потому что меня ждет куча работы", - отметил Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк показал фото под капельницей (скриншот)

Напомним, 35-летний актер стал широко известен после участия в ряде успешных проектов, среди которых особенно выделяются роли в сериалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя", "Кохання та полумʼя", а также фильмах "Коли ти вийдеш заміж", "Песики".

Весной 2025 года стало известно, что он станет главным героем 14-го сезона романтического проекта "Холостяк".

Съемки проекта начались в июне, а уже осенью он выйдет на телеканале СТБ.