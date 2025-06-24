"Болезнь развивается": Wellboy назвал диагноз, который получил из-за употребления наркотиков

Украинский певец Антон Вельбой, более известный под сценическим именем Wellboy, признался, что несмотря на лечение в реабилитационном центре, снова сорвался и вернулся к употреблению наркотиков. На этом фоне у него начали развиваться серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью артиста в программе "ТУР зірками".

В конце мая исполнитель признался, что проходил лечение в реабилитационном центре, однако оно не дало ожидаемого результата.

Сейчас он честно признает: возвращение к наркотикам стало для него замкнутым кругом.

"Ничего не помогает. У меня такая жизнь, что ничего мне не помогает: ни ребцентры, ни бабки-ворожки. Я чувствую себя рок-звездой внутри, хочется веселиться. Ничего не помогает мне. Я снова и снова возвращаюсь к зависимостям", - признается артист.

Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)

По словам Wellboy, наибольшее влияние на его состояние оказала марихуана, которую он употребляет уже давно.

Именно на этом фоне у него развилось биполярное расстройство, которое впоследствии трансформировалось в шизоаффективное.

Сейчас музыкант находится под наблюдением врачей, принимает необходимые препараты и регулярно общается с психиатром.

Наибольшую поддержку в эти моменты оказывает мама, которая всегда рядом.

"У меня было диагностировано биполярное расстройство личности. Когда ты употребляешь, то болезнь развивается. Это все переросло в шизоаффективное расстройство. Сейчас никак не удается стабилизировать эмоциональное состояние. Принимаю лекарства, хожу к психиатру, веду с ним беседы и вот, пытаюсь как-то жить, радоваться мелочам", - поделился Антон.

Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)

Свое первое знакомство с наркотиками он вспоминает довольно подробно. Говорит, это случилось в 19 лет в студенческом общежитии.

"Ребята в общежитии университета Культуры накурили из 'водного'. Очень плотную банку я дал. Мне стало очень плохо. Я поклялся, что больше ни к травке, ни к психоактивным веществам никогда не вернусь. Но как-то так сложилась жизнь, что в любой компании можно найти травку. Это легкодоступный наркотик. И это проблема в нашей стране. Так я вернулся к ней. Курил, потом бросал, потом снова" ,- вспомнил Вельбой.

Исполнитель не скрывает, что пробовал и более тяжелые наркотики, но, по его словам, "не подсел", потому что те не понравились.

Впрочем, к марихуане он имел особую симпатию. Говорит, душа "легла к растаманству", и не последнюю роль в этом сыграло влияние Боба Марли.

Несмотря на все, сейчас Wellboy пытается оставить зависимость в прошлом. Пережил и разрыв с любимой - это было его первое глубокое чувство, которое он прожил болезненно. Но артист признает: виноват в разрыве сам.

Напомним, в начале этого года, еще до появления слухов о психиатрическом лечении, артист Wellboy пережил довольно тревожный период.

В январе стало известно, что Антона Вельбоя избили в Киеве. Нападение произошло прямо на улице - певец получил удар по голове, получил многочисленные ушибы и синяки.

Правоохранители открыли уголовное производство, а сам музыкант после этого исчез из публичного пространства - перестал появляться в соцсетях и не выпускал новых треков.

Впоследствии артист вышел на связь и подтвердил: действительно лечился в психиатрической больнице.

Причиной, по его словам, стали внутренние проблемы и зависимости, с которыми он на тот момент не мог справиться самостоятельно.

Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)

"Оно так накопилось, все как-то в творчестве ничего нового не было, что в стране такое состояние. И как-то я сам себя начал чувствовать хуже-хуже и загонять себя все глубже в яму. Потом все понял, когда натворил таких дел. Такие были жизненные ситуации, что ну его в баню. Меня жизнь потянула. С зависимостями я боролся и выздоравливал. Сейчас продолжаю выздоравливать, но все уже классно, поэтому я вернулся в строй. Я рад, что все позади", - рассказал Wellboy в интервью М1.

Антон добавил, что без помощи друзей, которые настояли на том, чтобы он обратился к специалистам, вряд ли смог бы пройти реабилитацию.