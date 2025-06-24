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"Хвороба розвивається": Wellboy назвав діагноз, який отримав через вживання наркотиків

Вівторок 24 червня 2025 18:36
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"Хвороба розвивається": Wellboy назвав діагноз, який отримав через вживання наркотиків Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Антон Вельбой, більш відомий під сценічним ім’ям Wellboy, зізнався, що попри лікування у реабілітаційному центрі, знову зірвався й повернувся до вживання наркотиків. На цьому тлі у нього почали розвиватися серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю артиста у програмі "ТУР зірками".

Наприкінці травня виконавець зізнався, що проходив лікування в реабілітаційному центрі, однак воно не дало очікуваного результату.

Зараз він чесно визнає: повернення до наркотиків стало для нього замкненим колом.

“Нічого не допомагає. У мене таке життя, що нічого мені не допомагає: ані ребцентри, ані бабки-ворожки. Я почуваюся рок-зіркою всередині, хочеться веселитися. Нічого не допомагає мені. Я знову і знову повертаюся до залежностей”, - зізнається артист.

&quot;Хвороба розвивається&quot;: Wellboy назвав діагноз, який отримав через вживання наркотиківWellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)

За словами Wellboy, найбільший вплив на його стан мала марихуана, яку він вживає вже давно.

Саме на цьому тлі у нього розвинувся біполярний розлад, який згодом трансформувався у шизоафективний.

Наразі музикант перебуває під наглядом лікарів, приймає необхідні препарати та регулярно спілкується з психіатром.

Найбільшу підтримку в ці моменти надає мама, яка завжди поруч.

“У мене був діагностований біполярний розлад особистості. Коли ти вживаєш, то хвороба розвивається. Це все переросло в шизоафективний розлад. Наразі ніяк не вдається стабілізувати емоційний стан. Приймаю ліки, ходжу до психіатра, веду з ним бесіди і от, намагаюся якось жити, тішитися дрібничкам”, - поділився Антон.

&quot;Хвороба розвивається&quot;: Wellboy назвав діагноз, який отримав через вживання наркотиківWellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)

Своє перше знайомство з наркотиками він згадує досить детально. Каже, це трапилося у 19 років у студентському гуртожитку.

"Хлопці в гуртожитку університету Культури накурили з 'водного'. Дуже плотну банку я дав. Мені стало дуже погано. Я поклявся, що більше ні до травки, ні до психоактивних речовин ніколи не повернуся. Але якось так склалося життя, що в будь-якій компанії можна знайти травку. Це легкодоступний наркотик. І це проблема в нашій країні. Так я повернувся до неї. Курив, потім кидав, потім знову" ,- пригадав Вельбой.

Виконавець не приховує, що пробував і важчі наркотики, але, за його словами, "не підсів", бо ті не сподобалися.

Утім, до марихуани він мав особливу симпатію. Каже, душа "лягла до растаманства", і не останню роль у цьому зіграв вплив Боба Марлі.

Попри все, нині Wellboy намагається залишити залежність у минулому. Пережив і розрив з коханою - це було його перше глибоке почуття, яке він прожив болісно. Але артист визнає: винен у розриві сам.

Нагадаємо, на початку цього року, ще до появи чуток про психіатричне лікування, артист Wellboy пережив доволі тривожний період.

У січні стало відомо, що Антона Вельбоя побили в Києві. Напад стався просто на вулиці - співак зазнав удару по голові, отримав численні забої та синці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, а сам музикант після цього зник із публічного простору - перестав зʼявлятись у соцмережах і не випускав нових треків.

Згодом артист вийшов на зв’язок і підтвердив: справді лікувався у психіатричній лікарні.

Причиною, за його словами, стали внутрішні проблеми та залежності, з якими він на той момент не міг впоратися самостійно.

&quot;Хвороба розвивається&quot;: Wellboy назвав діагноз, який отримав через вживання наркотиківWellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)

"Воно так накопичилося, все якось у творчості нічого нового не було, що в країні такий стан. І якось я сам себе почав відчувати гірше-гірше і заганяти себе все глибше в яму. Потім все зрозумів, коли накоїв таких справ. Такі були життєві ситуації, що ну його в баню. Мене життя потягало. З залежностями я боровся і одужував. Зараз продовжую одужувати, але все вже класно, тому я повернувся в стрій. Я радий, що все позаду", - розповів Wellboy в інтерв’ю М1.

Антон додав, що без допомоги друзів, які наполягли на тому, аби він звернувся до фахівців, навряд чи зміг би пройти реабілітацію.

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