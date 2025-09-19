Игорь Балан из "Аква Виты" признался, поддерживает ли связь с экс-участницей группы Филатовой

По словам исполнителя, ему неинтересно следить за жизнью экс-коллеги и делать это только ради публичности не имеет смысла.

"Нет, я ничего у нее не спрашиваю и не интересуюсь. Потому что после некоторых событий мне надо было памятник поставить за пять лет, что это выдерживал. Стоп-краны на поездах, опоздания на полтора-два часа, когда все решалось. Я устал от такой бурной жизни. Люди писали: "А где?", "А что?" Я отвечал только одно: "Моя внутренняя нянька сломалась". Терпеть это все ради популярности - оно мне не надо. Пусть будет популярность такая, средняя, но я спокойно буду спать и просто себе в кайф работать. Потому что как вспомню те понты: принесите, купите, подайте, разбудите", - пояснил Балан.

Ирина Филатова (фото: открытые источники)

Из-за чего у Балана и Филатовой конфликт

Конфликт между артистами длится много лет. Филатова заявляла, что Балан без ее ведома передал права на все песни группы звукозаписывающей компании, указав их как собственные.

В ответ музыкант отмечал, что певица создала только одну композицию, а он сам в 90-х финансировал развитие группы.

В 2019-м они пытались наладить общение, однако во время предвыборного тура снова возникли споры.

К слову, коллектив "Аква Вита" основан в 1993 году. За это время в нем пели три вокалистки: Наталья Лучникова (1993-1995), Ирина Филатова (1999-2000) и Елена Титаренко (с 2011-го).

Сейчас Балан выходит на сцену вместе со своей дочерью Алисой, которой 16 лет. Среди самых известных песен группы - "А теперь все иначе", "Женьмінь жибао", "Поплачь" и "Я жду".