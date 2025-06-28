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Илона Гвоздева публично поскандалила с фанаткой: "Моя благотворительность закончилась"

Суббота 28 июня 2025 18:12
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Илона Гвоздева публично поскандалила с фанаткой: "Моя благотворительность закончилась" Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Полина Иваненко

Украинский хореограф Илона Гвоздева пристыдила подписчицу, которая сделала ей замечание относительно сборов. После публичного скандала танцовщица заявила, что ее страница в соцсетях больше не будем местом для благотворительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посты и Stories из Insgaram Гвоздевой.

Почему танцовщица поссорилась с подписчиками

Так, Илона "запостила" комментарий от юзерши, которая была возмущена тем, что звезды просят донатить обычных людей.

"Больше ни одного подобного комментария не позволю ни в свой адрес, ни в адрес близких людей! Каждую такую "героиню" буду освещать у себя на странице... Война одна на всех. Но боль - индивидуальная. И совесть - тоже. Потому что рядом с нами - не враг снаружи. А тот, кто рядом. Кто вместо тепла - сбрасывает желчь", - ответила на это Гвоздева.

Илона Гвоздева публично поскандалила с фанаткой: &quot;Моя благотворительность закончилась&quot;Гвоздева поскандалила с фанами (скриншот)

"Кто вместо поддержки - унижает. Кто смеется над болью других. Кто думает, что ему сойдет с рук. Такие люди - ядовитые. Не из-за недостатка любви - из-за выбора, собственного выбора. Раньше таких забрасывали камнями. Теперь - можно просто забанить. Выбросить из пространства. Очистить пространство от зла, зависти, ядовитой злости", - также написала она.

Танцовщица призвала не "героизировать бесчеловечность" и не молчать, когда происходит что-то циничное. По словам Илоны, "ставить на место" - не об агрессии, а о здоровых границах.

"Давайте называть вещи своими именами. Давайте поддерживать тех, кто держится на грани. И блокировать тех, кто тянет вниз. Потому что мы выживем. Но важно - кем мы выйдем из этого. И, кстати, поздравляю всех с Конституцией Украины", - написала она.

В комментариях под этим сообщением возникли споры. Подписчики писали, что многих действительно удивляет, когда звезды покупают себе новые машины и хвастаются роскошным отдыхом, а потом просят фанов поддерживать сбор на 10-20 тысяч гривен. Также были и те, кто поддержал Гвоздеву.

Но впоследствии Илона сделала новый пост и заявила, что в ее соцсетях теперь будет только творчество.

"Больше никаких споров и благотворительности. Эта страница - пространство для вдохновения, мотивации и удовольствия. Хочу, чтобы она дарила вам свет и энергию, как и мне. Спасибо всем, кто рядом", - написала хореограф.

Илона Гвоздева публично поскандалила с фанаткой: &quot;Моя благотворительность закончилась&quot;Гвоздева удивила внезапным заявлением (скриншот)

А в Stories танцовщица добавила, что комментарии ее очень расстроили.

"Последний пост у меня на странице просто убивает меня комментариями людей, особенно женщин!!!! Вывод!!! Больше никогда не обращайтесь ко мне за помощью сбора средств или подписанием петиций, или распространения информации. С сегодняшнего дня моя благотворительность закончилась!" - заявила Илона.

Илона Гвоздева публично поскандалила с фанаткой: &quot;Моя благотворительность закончилась&quot;Илона Гвоздева высказалась о сборах после скандала (скриншот)

Впоследствии она удалила первый пост, в котором поссорилась с подписчицей. Гвоздева показала переписку с автором комментария, который ее возмутил. Оказалось, она не хотела "сносить" сообщение по просьбе женщины. Но впоследствии Илона решила избавиться от негатива.

Илона Гвоздева публично поскандалила с фанаткой: &quot;Моя благотворительность закончилась&quot;Stories Гвоздевой (скриншот)

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