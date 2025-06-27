Русскоязычный концерт Сердючки в Киеве: появился новый комментарий языкового омбудсмена

Языковой омбудсмен Тарас Креминь отреагировал на громкое обсуждение вокруг выступления Верки Сердючки , во время которого артистка исполнила несколько песен на русском языке на концерте в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью политика Главкому.

По словам уполномоченного, сам факт пения на других языках - даже на русском - не противоречит законодательству, если это часть творчества украинского гражданина.

Впрочем, после шоу в адрес Креминя поступили жалобы, поэтому было решено провести официальную проверку.

"Я благодарю всех за внимание к этому событию - это важно, потому что до недавнего времени на язык культуры обращали мало внимания. И до 2021 года эта сфера не была охвачена языковым законом. Мы же помним, как раньше значительное количество исполнителей гастролировало за рубежом, исполняло песни на русском, и нас воспринимали как народ, который, очевидно, имеет слабое языковое сознание. Затем закон заработал, но процесс, так сказать, "самоукраинизации" начался в полную силу после полномасштабного вторжения", - отметил Кремень.

Тарас Креминь (фото: Facebook)

Он напомнил, что после 24 февраля 2022 года большинство украинских исполнителей сделали сознательный переход на украинский язык - как в песнях, так и в публичных выступлениях.

В этом контексте Тарас Кремень вспомнил и самого Данилко, который давно выступает против войны и находится под санкциями РФ. И снова подчеркнул: закон не запрещает исполнение песен на других языках.

"Да, к большому сожалению, в его репертуаре остались русскоязычные песни. Это не запрещено законом, потому что закон говорит следующее: "Языком проведения культурно-художественных, развлекательных и зрелищных мероприятий является государственный язык. Положения этой части статьи не распространяются на применение языков во время исполнения и/или воспроизведения песен, других музыкальных произведений с текстом, фонограмм", - пояснил он.

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

А вот к организаторам концерта могут возникнуть вопросы - и речь не о музыке, а о технических нюансах: афиши, билеты, объявления.

Именно эти элементы должны соответствовать нормам языкового закона.

"После выступления Данилко в мой адрес поступили жалобы, я принял решение провести мероприятия государственного контроля. И заслушать сторону как жалобщиков, так и организаторов этого выступления. Такие мероприятия продлятся месяц, но уже сейчас можно сказать, что нарушений при воспроизведении песен гражданином Украины не было, потому что его действия не запрещены законом. Могут быть зато вопросы к организаторам выступления - относительно языка, на котором объявляли названия песен, предоставляли справочную информацию, выпускали билеты, афиши и т.д.", - добавил политик.

Что произошло на концерте Андрея Данилко 13 июня 2025 года

13 июня в столичном комплексе Osocor Residence состоялось большое шоу Верки Сердючки.

Не обошлось без скандала: по словам очевидцев, со сцены звучали русскоязычные песни, в частности "Все будет хорошо" и "Дольче Габбана".

Более того - часть концерта, как утверждают, Андрей Данилко вел не на украинском, а на русском.

Это возмутило некоторых зрителей - в частности телеведущего Виктора Дяченко.

В Facebook он написал, что официально обратился с жалобой к Уполномоченному по защите государственного языка.

"Подал жалобу от имени ОО "Украинский язык" на выступление Верки Сердючки в Osocor Residence за проведение публичного мероприятия на русском. 13.06.2025 в г. Киев состоялось событие с использованием русскоязычных песен и русского языка в ведении концертной программы. Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве", - написал Дяченко.

Верка Сердючка спела на русском в Киеве (фото: instagram.com/v_serduchka)

На ситуацию отреагировали и правоохранительные органы. В полиции подтвердили, что начали проверку обстоятельств инцидента.

Информацию внесли в Единый учет заявлений и сообщений о правонарушениях и других событиях.

Зато команда Андрея Данилко не соглашается с претензиями. В комментарии для "Украинской правды" представители артиста заверили: на сцене не было ни одного нарушения - ни языкового, ни законодательного.

"Андрей Данилко не использовал русский язык во время концерта. Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте - полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа", - заявили у Данилко в комментарии для УП.

Также в команде отметили: артист не только живет в Украине, но и активно помогает ВСУ и раненым военным, никогда не выезжал из страны после начала полномасштабной войны.

За свою антивоенную позицию Данилко получил 50-летний запрет на въезд в Россию.