Как выглядит Хагрид в новом "Гарри Поттере": первое фото и реакция сети

Как выглядит Хагрид в новом "Гарри Поттере"

Роль добродушного великана в новые адаптации магической истории воплотит британский актер Ник Фрост. На фото, которое опубликовали в сети, он предстал в традиционном для волшебника образе - с бородой, зеленой куртке и в перчатках с открытыми пальцами.

"Ник Фрост провел свой первый день в больших сапогах Хагрида на съемках нового сериала "Гарри Поттер", - прокомментировали создатели.

Как отреагировали в сети

Поклонники сразу заметили сходство Фроста с покойным Робби Колтрейном, который сыграл Хагрида в серии фильмов. В то же время нашлись и те, кто критически отнесся к созданному для актера образу.

Также пользователи не упустили возможности напомнить о своем недовольстве по поводу выбора актера на роль Снейпа, которого сыграет темнокожий британский актер Паапа Эссиеду.

"Каждая фотография, которая выходит, выглядит так, будто актер надевает костюм киногероя, которого мы уже видели и любим, на Хэллоуин.

"Ник Фроста прекрасно подходит на эту роль. Но парик и борода выглядят неестественно. Гримерам нужно еще немного поработать над этим. Это немного похоже на косплей".

"Выглядит как косплей".

"Хагрид выглядит хорошо, но кастинг Снейпа разрушает сериал для меня. Многие люди не будут его смотреть".

"Отличный кастинг, кроме Снейпа, который портит мне весь сериал".

"Я в восторге от ремейка, но Хагрид обычно непричесан. Он выглядит слишком отполированным".

"Это выглядит ужасно, честно говоря".

"Он выглядит безупречно".

Что известно о новом "Гарри Поттере"

Спустя более 25 лет киностудии решили вернуться к истории о юном волшебнике. 14 июля в Великобритании стартовали съемки сериала по мотивам книг Дж. К. Роулинг, которая также выступает исполнительным продюсером проекта.

Новая версия обещает быть ближе к книгам. В центре сюжета - юный Гарри Поттер, роль которого исполняет Доминик Маклафлин. Первое фото с ним в легендарном образе уже собрало более 800 тысяч лайков.

Актеры нового "Гарри Поттера

Главное трио выбирали из более 30 тысяч кандидатов. Рона воплотит Алистер Стаут, а Гермиону - Арабелла Стэнтон. Наибольшей критике подвергся выбор актера на роль Снейпа. Пользователи продолжают требовать замены.

Кто еще сыграет в новом "Поттере":

Альбус Дамблдор - Джон Литгоу;

Минерва Макгонегел - Джанет МакТир;

Квиринус Квирел - Люк Таллон;

Аргус Филч - Пол Уайтхаус.

Напомним, премьера сериала "Гарри Поттера" запланирована на 2026 год.