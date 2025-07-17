Як виглядає Геґрід в новому "Гаррі Поттері": перше фото та реакція мережі

Поки фанати з нетерпінням чекають на вихід нового серіалу "Гаррі Поттер" від HBO, актори вже активно працюють на майданчику. І тепер стало відомо, як виглядатиме легендарний викладач з догляду за магічними істотами Рубеус Геґрід.
Хто зіграв роль чарівника та що відомо про актора, розповідає РБК-Україна з посиланням на HBO.
Роль добродушного велетня в нові адаптації магічної історії втілить британський актор Нік Фрост. На фото, яке опублікували в мережі, він постав в традиційному для чарівника образі - з бородою, зеленій куртці та в рукавицях з відкритими пальцями.
"Нік Фрост провів свій перший день у великих чоботях Геґріда на зйомках нового серіалу "Гаррі Поттер", - прокоментували творці.
Прихильники одразу помітили схожість Фроста з покійним Роббі Колтрейном, який зіграв Геґріда у серії фільмів. Водночас знайшлися й ті, хто критично поставився до створеного для актора образу.
Також користувачі не впустили можливості нагадати про своє невдоволення щодо вибору актора на роль Снейпа, якого зіграє темношкірий британський актор Паапа Ессієду.
Через понад 25 років кіностудії вирішили повернутися до історії про юного чарівника. 14 липня у Великій Британії стартували зйомки серіалу за мотивами книг Дж. К. Роулінг, яка також виступає виконавчою продюсеркою проєкту.
Нова версія обіцяє бути ближчою до книжок. У центрі сюжету - юний Гаррі Поттер, роль якого виконує Домінік Маклафлін. Перше фото з ним в легендарному образі вже зібрало понад 800 тисяч вподобайок.
Головне тріо обирали з понад 30 тисяч кандидатів. Рона втілить Алістер Стаут, а Герміону - Арабелла Стентон. Найбільшої критики зазнав вибір актора на роль Снейпа. Користувачі продовжують вимагати заміни.
Хто ще зіграє в новому "Поттері":
Нагадаємо, прем'єра серіалу "Гаррі Поттера" запланована на 2026 рік.
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