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В Великобритании эмоционально попрощались с Оззи Осборном: жена не сдержала слез (видео)

Среда 30 июля 2025 19:22
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В Великобритании эмоционально попрощались с Оззи Осборном: жена не сдержала слез (видео) Оззи Осборна эмоционально провели в последний путь (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В британском городе Бирмингем прошла церемония прощания с легендарным рок-музыкантом и солистом "Black Sabbath" Оззи Осборном.

РБК-Украина подробно рассказывает, как проходило прощание с артистом.

Что известно о похоронах Оззи Осборна

В родном городе музыканта 30 июля собрались тысячи людей, чтобы попрощаться с легендой рок-музыки. Гроб в сопровождении родных провезли по улицам города.

Сначала кортеж остановился у моста "Black Sabbath", куда уже несколько дней приносят цветы, фото и прощальные записки в честь рокера.

Как сообщается, жена Осборна Шэрон, дети Джек, Айми, Келли, а также внуки вышли из автомобилей и подошли к мемориалу.

В Великобритании эмоционально попрощались с Оззи Осборном: жена не сдержала слез (видео)Мемориал в честь Оззи Осборна (фото: Getty Images)

На прощании не обошлось без живой музыки. Местный духовой оркестр исполнил хит "Iron Man".

Гроб украсили фиолетовыми цветами с выложенным именем Оззи, а фанаты бросали цветы в катафалк, когда тот проезжал.

В Великобритании эмоционально попрощались с Оззи Осборном: жена не сдержала слез (видео)Фаны на прощании с Оззи Осборном (фото: Getty Images)

Особенно трогательным моментом стала поддержка Шэрон Осборн, которая потеряла своего возлюбленного.

"Мы любим тебя, Шэрон!" - выкрикивали собравшиеся поклонники.

Жена Оззи не сдержала слез, когда вышла возложить цветы в память о муже. Она едва держалась на ногах, поэтому ее поддерживали дети Келли и Джек.

Вся семья была одета в черное. На прощание они показали фанам знак мира.

После публичного мероприятия Осборна должны похоронить на частной церемонии.


Что известно о смерти Оззи Осборна

Рокер умер 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. Как известно, в последние годы жизни он боролся с болезнью Паркинсона и последствиями операций на позвоночнике.

Когда его здоровье ухудшилось, он решил завершить музыкальную карьеру. Однако напоследок дал прощальный концерт в Бирмингеме, где воссоединился с группой "Black Sabbath".

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При написании материала были использованы следующие источники: The Sun, People, BBC.

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