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Камалия забирает дочерей из Британии: где теперь будут учиться двойняшки в Украине

Пятница 27 июня 2025 10:55
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Камалия забирает дочерей из Британии: где теперь будут учиться двойняшки в Украине Камалия (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Камалия сообщила, что возвращает детей - 11-летних Арину и Мирабеллу - в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".

С начала полномасштабного вторжения РФ дочери Камалии живут в Лондоне вместе с отцом Мохаммадом Захуром и няней.

Но уже с сентября девочки пойдут в школу не в Великобритании, а в Киеве.

Причиной такого решения стала не только тоска по дому, но и серьезные психологические трудности, которые начали переживать ее дочери, находясь за границей.

Камалия забирает дочерей из Британии: где теперь будут учиться двойняшки в УкраинеКамалия с экс-супругом и детьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Они возвращаются учиться в Украину. И уже с этого года, с сентября, они будут учиться в киевской школе. Мы все надеемся, что все (война - прим. ред.) идет к концу уже. В общем, они каждый год приезжают 4-5 раз сюда, на две недели. И просто у них уже психологический слом пошел. Они хотят ко мне, своим друзьям, своему дому. Их очень тянет домой. У них бойкот, у них депрессия - они ничего не хотят делать", - поделилась артистка.

Но на этом все не закончилось. Камалия призналась, что девочки также начали жаловаться на травлю в британской школе, несмотря на ее элитный статус.

Камалия забирает дочерей из Британии: где теперь будут учиться двойняшки в УкраинеКамалия с экс-супругом и детьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Любимые занятия больше не приносили радости, а увлечения, которым они раньше горели, исчезли.

"Им не нравится жить в Лондоне. Они говорят, что в школе очень много буллинга. Да, школа там очень классная - это одна из лучших школ в Британии. К тому же у них и друзья там есть, и английский язык они как свой второй родной знают. Но они говорят, что в Украине люди добрее. И они просто уже от многого даже отказались. Например, от гимнастики, которую очень любили, особенно Мирабелла, которая мечтала представлять Украину на олимпийских соревнованиях. Там она потеряла мечту", - призналась Камалия.

Теперь звездная мама делает все возможное, чтобы вернуть своим дочерям комфорт, мотивацию и ощущение дома - уже в украинских реалиях.

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