Кароль покорила танцами в соблазнительном платье за 33 тысячи (видео)

Как Кароль очаровала формами в соблазнительном платье

Так, звезда примерила смелый "лук". Тина выбрала платье с акцентным декольте, от которого трудно оторвать взгляд.

Роскошный наряд ручной работы подчеркнул фигуру певицы. И, как заметно на фото, в таком платье Кароль чувствует себя максимально уверенно.

"Человек, который сидит на горе, не упал туда с неба", - подписала свои новые фотографии Тина.

Кроме этого, звезда "зажгла" танцами на камеру. Под свой новый хит "Балконы" Кароль показала несколько "па" и игриво улыбалась в объектив.

Платье Кароль - от украинского бренда "Nué". Как указано на официальном сайте, такой наряд стоит 33 тысячи 500 гривен.

Платье как у Тины Кароль (скриншот)

Реакция сети

Новый образ Тины поразил поклонников. В комментариях они признаются, что Кароль покоряет своей красотой и даже сводит с ума. Также юзеры пишут: