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Кароль підкорила танцями в спокусливій сукні за 33 тисячі (відео)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Тіна Кароль блиснула новим "луком", який вразив фанів. Зірка приміряла розкішну сукню та похизувалася фігурою на камеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Тіни.

Як Кароль причарувала формами у спокусливій сукні

Так, зірка приміряла сміливий "лук". Тіна обрала сукню з акцентним декольте, від якого важко відірвати погляд.

Розкішне вбрання ручної роботи підкреслило фігуру співачки. І, як помітно на фото, в такій сукні Кароль відчуває себе максимально впевнено.

"Людина, яка сидить на горі, не впала туди з неба", - підписала свої нові світлини Тіна.

 

Окрім цього, зірка "запалила" танцями на камеру. Під свій новий хіт "Балкони" Кароль показала декілька "па" та грайливо посміхалася в об'єктив.

 

Сукня Кароль - від українського бренду "Nué". Як зазначено на офіційному сайті, таке вбрання коштує 33 тисячі 500 гривень. 

Сукня як у Тіни Кароль (скріншот)

Реакція мережі

Новий образ Тіни вразив шанувальників. У коментарях вони зізнаються, що Кароль підкорює своєю красою та навіть зводить з розуму. Також юзери пишуть:

  • "З кожним разом бракує слів, щоб описати цю неймовірну красу! Шалена енергетика та ніжність надходять кожного разу все більше"
  • "Неймовірна Тіна! Дуже мудрі слова, пишаємось вами!"
  • "Як можна бути настільки ніжною і сильною одночасно? Ви - приклад для тисяч!".

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