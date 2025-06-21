Кароль підкорила танцями в спокусливій сукні за 33 тисячі (відео)

Як Кароль причарувала формами у спокусливій сукні

Так, зірка приміряла сміливий "лук". Тіна обрала сукню з акцентним декольте, від якого важко відірвати погляд.

Розкішне вбрання ручної роботи підкреслило фігуру співачки. І, як помітно на фото, в такій сукні Кароль відчуває себе максимально впевнено.

"Людина, яка сидить на горі, не впала туди з неба", - підписала свої нові світлини Тіна.

Окрім цього, зірка "запалила" танцями на камеру. Під свій новий хіт "Балкони" Кароль показала декілька "па" та грайливо посміхалася в об'єктив.

Сукня Кароль - від українського бренду "Nué". Як зазначено на офіційному сайті, таке вбрання коштує 33 тисячі 500 гривень.

Сукня як у Тіни Кароль (скріншот)

Реакція мережі

Новий образ Тіни вразив шанувальників. У коментарях вони зізнаються, що Кароль підкорює своєю красою та навіть зводить з розуму. Також юзери пишуть: