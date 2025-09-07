ua en ru
Кейт Миддлтон удивила новым цветом волос на фоне слухов о парике: уже не блондинка (видео)

Воскресенье 07 сентября 2025 22:23
Кейт Миддлтон удивила новым цветом волос на фоне слухов о парике: уже не блондинка (видео) Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Еще несколько дней назад Кейт Миддлтон спровоцировала серьезные споры из-за внезапной смены цвета волос. Сейчас же герцогиня изменила прическу и уже показалась на публике с новым тонированием.

Как сообщает РБК-Украина, видео с Миддлтон, на котором можно рассмотреть ее волосы, появилось на официальной Instagram-странице герцогов Уэльских.

Как изменилась Кейт

Герцогиня появилась на матче женского чемпионата мира по регби в Брайтоне. Ее образ был сдержанным, а прическа - новой.

Волосы Миддлтон имели темно-карамельный тон с легким сиянием, который вернул ее к более естественному образу. И такие изменения было трудно не заметить, особенно после того, как она наделала шума, когда стала блондинкой.

Кейт Миддлтон удивила новым цветом волос на фоне слухов о парике: уже не блондинка (видео)Новый цвет волос Кейт Миддлтон (скриншот)

Новое видео с женой принца Уильяма оценили ее фаны. Многие радуются, что Кейт все же отказалась от идеи стать блондинкой.

Миддлтон стала блондинкой - почему это удивило фанов

4 сентября принцесса Уэльская вместе с принцем Уильямом посетила открытие обновленных садов Музея естествознания в Лондоне. Тогда ее впервые увидели с длинными волнистыми волосами светлого цвета.

Резкие изменения цвета стали причиной многочисленных дискуссий. Часть фанов считает, что Кейт пользуется париками из-за борьбы с раком, другие же убеждены: она просто экспериментирует с тонированием, позволяя себе быть разной.

Кейт Миддлтон удивила новым цветом волос на фоне слухов о парике: уже не блондинка (видео)Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

Позже о прическе Кейт высказался хейр-стилист, который ранее с ней работал. Он встал на защиту Миддлтон и пристыдил тех, кто сплетничает о париках.

"Рак по-разному влияет на людей, но для каждого он меняет жизнь. Так что, ради Бога, оставьте ее в покое. Позор вам", - заявил он.

