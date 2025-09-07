Кейт Міддлтон здивувала новим кольором волосся на тлі чуток про перуку: вже не білявка (відео)
Ще декілька днів тому Кейт Міддлтон спровокувала неабиякі суперечки через раптову зміну кольору волосся. Нині ж герцогиня змінила зачіску і вже показалася на публіці з новим тонуванням.
Як повідомляє РБК-Україна, відео з Міддлтон, на якому можна роздивитися її волосся, з'явилося на офіційній Instagram-сторінці герцогів Уельських.
Як змінилася Кейт
Герцогиня з’явилася на матчі жіночого чемпіонату світу з регбі у Брайтоні. Її образ був стриманим, а зачіска - новою.
Волосся Міддлтон мало темно-карамельний тон із легким сяйвом, який повернув її до більш природного образу. І такі зміни було важко не помітити, особливо після того, як вона наробила галасу, коли стала білявкою.
Новий колір волосся Кейт Міддлтон (скріншот)
Нове відео з дружиною принца Вільяма оцінили її фани. Багато хто радіє, що Кейт все ж відмовилася від ідеї стати білявкою.
Міддлтон стала білявкою – чому це здивувало фанів
4 вересня принцеса Уельська разом з принцом Вільямом відвідала відкриття оновлених садів Музею природознавства в Лондоні. Тоді її вперше побачили з довгим хвилястим волоссям світлого кольору.
Різкі зміни кольору стали причиною численних дискусій. Частина фанів вважає, що Кейт користується перуками через боротьбу з раком, інші ж переконані: вона просто експериментує з тонуванням, дозволяючи собі бути різною.
Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)
Пізніше про зачіску Кейт висловився хейр-стиліст, який раніше з нею працював. Він встав на захист Міддлтон і присоромив тих, хто пліткує про перуки.
"Рак по-різному впливає на людей, але для кожного він змінює життя. Тож, заради Бога, дайте їй спокій. Ганьба вам", - заявив він.
