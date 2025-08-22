Киркоров не удержался на ногах и упал прямо во время выступления (видео)

Киркоров упал на сцене

57-летний певец оконфузился во время выступления на фестивале "Новая волна", которой проходит в Казани.

Поднимаясь по лестнице на сцену, артист оступился и упал прямо перед зрителями. Его торжественный выход превратился в неожиданное падение - он ударился о лестницу и некоторое время не мог встать без посторонней помощи.

Несмотря на попытки сохранить спокойствие и продолжить выступление, Киркоров выглядел уставшим и истощенным.

По словам очевидцев, лестница на сцену была неустойчивой - еще во время репетиции певец чуть не упал, но тогда его поддержали танцоры. Однако на самом концерте избежать падения не удалось.

Что известно о болезни Киркорова

В апреле этого года российский артист получил ожоги во время выступления в Санкт-Петербурге.

Прямо на сцене на Киркорове вспыхнул рукав пиджака из-за неисправности пиротехники. Тогда врачи диагностировали бурсит - воспаление суставов, вызванное ожогами.

Однако медленное заживление травм вызвало беспокойство медиков. Дополнительные анализы выявили сахарный диабет второго типа.

Состояние Киркорова, судя по всему, сложное. Он чувствует постоянную слабость, сухость во рту, "ватные" ноги - все это мешает ему вернуться к обычному образу жизни.

Медики рекомендовали певцу специальную диету для понижения уровня сахара в крови, однако артист отказался изменять свой рацион. Кроме того, ему назначили ежедневные инъекции инсулина для контроля глюкозы.