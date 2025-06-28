"Такая похожая". Ольга Фреймут очаровала редкими фото с дочкой-копией

Ольга Фреймут 28 июня празднует 8-летие дочери Евдокии. По случаю праздника бывшая телеведущая порадовала подписчиков редкими фото с девушкой и оставила теплые слова поздравления.

Пользователи сразу отметили сходство между мамой и дочерью. Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Фреймут.

Как Фреймут поздравила дочь

Ольга поделилась искренними материнскими чувствами. Свою дочь она считает настоящим чудом, ведь она пришла в мир в день, когда не стало ее бабушки.

"А потом в твоей детской пахло ее духами, хотя она в нашем доме так и не успела погостить..." - вспомнила она.

Ольга Фреймут нежно поздравила дочь (фото: instagram.com/freimutolia)

Звездная мама пожелала имениннице расти здоровой и счастливой. Она отметила, что девочка отличается мудростью.

"Я всегда вижу в тебе неземное. А мудрость твоя, когда мне грустно, ты напоминаешь: "Мама, завтра наступит новый день и будет солнышко!" Спасибо, что ты моя. Пусть мир всегда будет ласковым к тебе. Будь здоровой и счастливой. Будь собой, даже когда это станет вызовом. Евдокия, с Днем рождения", - написала она.

Публикацию сопровождали нежные фото из архива, на которых просматривается невероятное сходство.

Фреймут и Евдокия (фото: instagram.com/freimutolia)

Как отреагировали в сети

Подписчики присоединились к поздравлениям. Многие также заметили сходство между Ольгой и Евдокией.

"Обожаю", - написала старшая дочь Фреймут Злата.

"Вау! Она так похожа на вас!!! С днем рождения, маленькая".

"Всего наилучшего для маленькой".

"Какая милая у Вас Евдокия! Пусть будет счастливой!"

"Пусть растет здоровая и послушная и она очень похожа на маму просто копия".

"Ой, какие вы две похожи".

Фреймут с дочкой-именинницей (фото: instagram.com/freimutolia)

Напомним, Ольга Фреймут замужем за бывшим генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотком.

Пара также воспитывает сына Валерия. Кроме того, у ведущей есть старшая дочь Злата от отношений с британцем Нилом.

Ольга Фреймут с детьми (фото: instagram.com/freimutolia)