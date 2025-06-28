ua en ru
Сб, 28 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Такая похожая". Ольга Фреймут очаровала редкими фото с дочкой-копией

Суббота 28 июня 2025 12:34
UA EN RU
"Такая похожая". Ольга Фреймут очаровала редкими фото с дочкой-копией Ольга Фреймут отмечает 8-летие дочери (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ольга Фреймут 28 июня празднует 8-летие дочери Евдокии. По случаю праздника бывшая телеведущая порадовала подписчиков редкими фото с девушкой и оставила теплые слова поздравления.

Пользователи сразу отметили сходство между мамой и дочерью. Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Фреймут.

Как Фреймут поздравила дочь

Ольга поделилась искренними материнскими чувствами. Свою дочь она считает настоящим чудом, ведь она пришла в мир в день, когда не стало ее бабушки.

"А потом в твоей детской пахло ее духами, хотя она в нашем доме так и не успела погостить..." - вспомнила она.

&quot;Такая похожая&quot;. Ольга Фреймут очаровала редкими фото с дочкой-копиейОльга Фреймут нежно поздравила дочь (фото: instagram.com/freimutolia)

Звездная мама пожелала имениннице расти здоровой и счастливой. Она отметила, что девочка отличается мудростью.

"Я всегда вижу в тебе неземное. А мудрость твоя, когда мне грустно, ты напоминаешь: "Мама, завтра наступит новый день и будет солнышко!" Спасибо, что ты моя. Пусть мир всегда будет ласковым к тебе. Будь здоровой и счастливой. Будь собой, даже когда это станет вызовом. Евдокия, с Днем рождения", - написала она.

Публикацию сопровождали нежные фото из архива, на которых просматривается невероятное сходство.

&quot;Такая похожая&quot;. Ольга Фреймут очаровала редкими фото с дочкой-копиейФреймут и Евдокия (фото: instagram.com/freimutolia)

Как отреагировали в сети

Подписчики присоединились к поздравлениям. Многие также заметили сходство между Ольгой и Евдокией.

  • "Обожаю", - написала старшая дочь Фреймут Злата.
  • "Вау! Она так похожа на вас!!! С днем рождения, маленькая".
  • "Всего наилучшего для маленькой".
  • "Какая милая у Вас Евдокия! Пусть будет счастливой!"
  • "Пусть растет здоровая и послушная и она очень похожа на маму просто копия".
  • "Ой, какие вы две похожи".

&quot;Такая похожая&quot;. Ольга Фреймут очаровала редкими фото с дочкой-копиейФреймут с дочкой-именинницей (фото: instagram.com/freimutolia)

Напомним, Ольга Фреймут замужем за бывшим генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотком.

Пара также воспитывает сына Валерия. Кроме того, у ведущей есть старшая дочь Злата от отношений с британцем Нилом.

&quot;Такая похожая&quot;. Ольга Фреймут очаровала редкими фото с дочкой-копиейОльга Фреймут с детьми (фото: instagram.com/freimutolia)

Вас также может заинтересовать:

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Жизнь
Триста лет спустя. Какие идеи из Конституции Орлика стоит перенести в современную Украину
Триста лет спустя. Какие идеи из Конституции Орлика стоит перенести в современную Украину