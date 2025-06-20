ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Бывшая Дзидзьо показала первые фото с новорожденным сыном

Пятница 20 июня 2025 17:21
UA EN RU
Бывшая Дзидзьо показала первые фото с новорожденным сыном Певица Slavia с мужем и сыном (фото: instagram.com/slavia_official)
Автор: Катерина Собкова

Певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена Дзидзьо, поделилась трогательными фото с сыном, которого родила в начале июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Slavia показала новорожденного сына

Отметим, что малыш появился на свет на следующий день после свадьбы артистки: в субботу, 7 июня, она расписалась со своим бойфрендом Андреем Павлюком, а уже в воскресение родила сына.

"Мы стали счастливыми родителями. 8 июня, через сутки после женитьбы, у нас родился сын", - рассказала Slavia.

По словам певицы, малыш появился на свет с весом 3345 грамм и ростом 52 см.

"У нас были партнерские роды. Андрей все время был со мной", - поделилась артистка.

Она также призналась, что не договаривалась о родах с конкретным врачом заранее.

"Я знала: с Божьей помощью у меня все будет хорошо, и Бог пошлет нам хороших врачей", - объяснила Slavia.

Бывшая Дзидзьо показала первые фото с новорожденным сыном

Бывшая Дзидзьо показала фото из роддома (фото: instagram.com/slavia_official) 

Где рожала певица

Рожала Ярослава в Житомирском областном перинатальном центре.

"Там работают хорошие специалисты. Потому я и не искала конкретного врача. Знала, что справлюсь, потому что чувствую свой организм, всю жизнь над собой работаю и прекрасно себя чувствую", - добавила она.

Роды, по словам бывшей жены Дзидзьо, прошли в теплой атмосфере.

"Бог послал нам очень хороших врачей. За мной ухаживали, как за родной, и создали теплые домашние условия. Роды превратились в праздник - чудо рождения нашего сыночка", - подытожила Slavia.

Также она опубликовала первые фото с новорожденным - в послеродовой палате, а затем во время выписки.

Бывшая Дзидзьо показала первые фото с новорожденным сыном

Певица Slavia показала сына (фото: instagram.com/slavia_official)

Что известно про личную жизнь Slavia

Ярослава Притула была замужем за известным исполнителем Дзидзьо (DZIDZIO) около 8 лет. В 2021 году пара официально развелась, но осталась в хороших дружеских отношениях.

Еще будучи в браке с артистом она встретила Андрея Павлюка - бизнесмена из Житомира, который занимается изделиями из камня и дерева.

Они познакомились на курсах актерского мастерства, вскоре между ними завязалась дружба. Кроме того, мужчина стал присылать Ярославе цветы и подарки.

Вскоре она развелась с Дзидзьо и начала встречаться с Павлюком, однако публично не афишировала эти отношения.

Весной 2025 года певица выпустила новую песню "Дівка з перцем" и огорошила фанов - она беременна.

Пара планировала пожениться необычным способом - в приложении "Дія". Однако сервис предложил им дату только на 2026 год. Из-за этого они решили все же оформить отношения в одном из загсов Житомира.

Бывшая Дзидзьо показала первые фото с новорожденным сыном

Славия вышла замуж (фото: instagram.com/slavia_official)

Пара скромно расписалась и не устраивала пышного торжества. Более того, певица даже отказалась от традиционных атрибутов свадьбы - свадебного платья, букета невесты и колец.

Бывшая Дзидзьо показала первые фото с новорожденным сыном

Экс-жена Дзидзьо во второй раз вышла замуж (фото: instagram.com/slavia_official)

Вас также может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
Новости шоу-бизнеса Дзидзьо Звезды шоу-бизнеса
Жизнь
Дожди почти по всей стране и до +8: прогноз погоды на завтра
Дожди почти по всей стране и до +8: прогноз погоды на завтра