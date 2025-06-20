Бывшая Дзидзьо показала первые фото с новорожденным сыном

Певица Slavia (Ярослава Притула), бывшая жена Дзидзьо, поделилась трогательными фото с сыном, которого родила в начале июня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Slavia показала новорожденного сына

Отметим, что малыш появился на свет на следующий день после свадьбы артистки: в субботу, 7 июня, она расписалась со своим бойфрендом Андреем Павлюком, а уже в воскресение родила сына.

"Мы стали счастливыми родителями. 8 июня, через сутки после женитьбы, у нас родился сын", - рассказала Slavia.

По словам певицы, малыш появился на свет с весом 3345 грамм и ростом 52 см.

"У нас были партнерские роды. Андрей все время был со мной", - поделилась артистка.

Она также призналась, что не договаривалась о родах с конкретным врачом заранее.

"Я знала: с Божьей помощью у меня все будет хорошо, и Бог пошлет нам хороших врачей", - объяснила Slavia.

Бывшая Дзидзьо показала фото из роддома (фото: instagram.com/slavia_official)

Где рожала певица

Рожала Ярослава в Житомирском областном перинатальном центре.

"Там работают хорошие специалисты. Потому я и не искала конкретного врача. Знала, что справлюсь, потому что чувствую свой организм, всю жизнь над собой работаю и прекрасно себя чувствую", - добавила она.

Роды, по словам бывшей жены Дзидзьо, прошли в теплой атмосфере.

"Бог послал нам очень хороших врачей. За мной ухаживали, как за родной, и создали теплые домашние условия. Роды превратились в праздник - чудо рождения нашего сыночка", - подытожила Slavia.

Также она опубликовала первые фото с новорожденным - в послеродовой палате, а затем во время выписки.

Певица Slavia показала сына (фото: instagram.com/slavia_official)

Что известно про личную жизнь Slavia

Ярослава Притула была замужем за известным исполнителем Дзидзьо (DZIDZIO) около 8 лет. В 2021 году пара официально развелась, но осталась в хороших дружеских отношениях.

Еще будучи в браке с артистом она встретила Андрея Павлюка - бизнесмена из Житомира, который занимается изделиями из камня и дерева.

Они познакомились на курсах актерского мастерства, вскоре между ними завязалась дружба. Кроме того, мужчина стал присылать Ярославе цветы и подарки.

Вскоре она развелась с Дзидзьо и начала встречаться с Павлюком, однако публично не афишировала эти отношения.

Весной 2025 года певица выпустила новую песню "Дівка з перцем" и огорошила фанов - она беременна.

Пара планировала пожениться необычным способом - в приложении "Дія". Однако сервис предложил им дату только на 2026 год. Из-за этого они решили все же оформить отношения в одном из загсов Житомира.

Славия вышла замуж (фото: instagram.com/slavia_official)

Пара скромно расписалась и не устраивала пышного торжества. Более того, певица даже отказалась от традиционных атрибутов свадьбы - свадебного платья, букета невесты и колец.

Экс-жена Дзидзьо во второй раз вышла замуж (фото: instagram.com/slavia_official)