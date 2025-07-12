Константин Грубич трогательно почтил память покойной дочери: "Безграничная любовь" (фото)

Как Грубич почтил память дочери

Ведущий опубликовал черно-белую фотографию в память о дочери и оставил трогательное сообщение. Сегодня, 12 июля, исполняется 11 лет со дня смерти девушки, жизнь которой отобрало ДТП.

"Уже 11 лет без Оли. Безграничная любовь", - написал он.

На фотографии Оля предстает с темными волосами и челкой. На момент гибели ей было всего 17 лет. В этом году должно было бы исполниться 28.

Ольга Грубич (фото: instagram.com/kostya_hrubych)

Как отреагировали в сети

Пользователи выразили соболезнования ведущему и его семье.

"Вечная память вашей дорогой доченьке.Ваша вечная боль и вечная грусть.Но как бы не было горько жизнь продолжается. Молитесь за нее и берегите себя. Искренне вам сочувствую".

"Сочувствую. Это тяжело. Я двух сыновей потеряла".

"Светлая память. Жаль, что жизнь такие испытания дала такой молодой девушке. Пусть дети проживают свою долгую жизнь и никто ее не отбирает".

"Мои глубокие и искренние соболезнования Вам и Вашей семье, а ангелу-Алечке царство небесное и легких облаков ее чистой душе".

"Светлая память и глубокие соболезнования".

Что известно о гибели дочери Грубича

Дочь Константина, Ольга Грубич, умерла 12 июля 2014 года в результате страшного ДТП.

Как известно, ее сбил автомобиль на пешеходном переходе в Киеве. В результате аварии она попала в больницу с тяжелыми травмами и впала в кому. Более двух недель врачи боролись за ее жизнь, однако чуда не случилось.

Сам Константин неоднократно признавался, что виновного в трагедии до сих пор не удалось привлечь к ответственности.

Напомним, у Грубича также есть дочь Владислава, которая тоже работает на телевидении, и сын Ярослав. Ранее мы рассказывали, что он вступил в ряды ВСУ.

Грубич с сыном Ярославом и дочерью Владиславой (фото: instagram.com/kostya_hrubych)