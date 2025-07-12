Костянтин Грубич зворушливо вшанував пам'ять покійної доньки: "Безмежна любов" (фото)

Український журналіст та телеведучий Костянтин Грубич вшанував пам'ять доньки Олі, яка загинула внаслідок страшної ДТП 11 років тому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Грубича.
Ведучий опублікував чорно-білу світлину в пам'ять про доньку та залишив щемливе повідомлення. Сьогодні, 12 липня, виповнюється 11 років з дня смерті дівчини, життя якої забрала ДТП.
"Вже 11 років без Олі. Безмежна любов", - написав він.
На світлині Оля постає з чорнявим волоссям та чубчиком. На момент загибелі їй було всього 17 років. Цього року мало б виповнитися 28.
Ольга Грубич (фото: instagram.com/kostya_hrubych)
Користувачі висловили співчуття ведучому та його родині.
Донька Костянтина, Ольга Грубич, померла 12 липня 2014 року внаслідок страшної ДТП.
Як відомо, її збив автомобіль на пішохідному переході в Києві. Унаслідок аварії вона потрапила до лікарні з важкими травмами та впала в кому. Понад два тижні лікарі боролися за її життя, однак дива не сталося.
Сам Костянтин неодноразово зізнавався, що винного в трагедії й досі не вдалося притягти до відповідальності.
Нагадаємо, у Грубича також є дочка Владислава, яка теж працює на телебаченні, та син Ярослав. Раніше ми розповідали, що він долучився до лав ЗСУ.
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