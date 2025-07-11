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Кринж дня. Инста-гуру призвала украинцев думать не о ракетах, а о деньгах и Мальдивах (видео)

Пятница 11 июля 2025 18:03
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Кринж дня. Инста-гуру призвала украинцев думать не о ракетах, а о деньгах и Мальдивах (видео) Богдана Гончарук призывает не думать о войне (фото: instagram.com/bohdana_goncharuk)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Блогер Богдана Гончарук, которая называет себя "духовным миллионером", оказалась в центре внимания после обнародования ее онлайн-курса "Энергия изобилия". В своих речах она советует украинцам не сосредотачиваться на войне, а думать о достатке, деньгах и Мальдивах.

Как сообщает РБК-Украина, о высказываниях Гончарук стало известно из нового видео в YouTube Алексея Дурнева, который получил доступ к платному курсу блогера.

Что думает Богдана Гончарук о войне

Как стало известно с курса, она не читает новости и не следит за событиями в стране. Более того, призывает к этому своих учеников.

"По факту для меня война закончилась 1 марта. Я не читала новости, не репостила ничего, а пошла запускать курс по достатку. С утра до вечера я думала о мире, богатстве, роскоши, путешествиях, покупках, славе и признании", - заявила она.

Кринж дня. Инста-гуру призвала украинцев думать не о ракетах, а о деньгах и Мальдивах (видео)Как Гончарук продает "изобилие" (фото: instagram.com/bohdana_goncharuk)

"А зачем думать о ракете, если в это время можно думать о богатстве, Мальдивах, больших деньгах, о том, как вы там кайфуете со своей семьей?" - считает инста-гуру.

Богдана заверила, что 2022 год стал лучшим в ее жизни благодаря тому, что она избегает темы российской агрессии. Вместо этого она публикует новости о роскошной жизни.

"Я выбрала для себя, что не буду качать маятник войны, не буду постить мертвых детей, людей, которых разорвало на части. Я буду просто постить деньги, изобилие, мир и вы видите этот результат", - заявила она.

Блогерша также навязывает мнение, что информация о войне в соцсетях якобы провоцирует бедность и развитие болезней.

"И абсолютно каждый человек, который очень сильно погрузился в войну и с утра до ночи постил, как все плохо. Знаете, чем это заканчивалось? Тем, что этот человек беднел, болел и потом кто-то приходил ко мне из последних сил...", - сказала она.

Как отреагировали в сети

Пользователи были шокированы услышанными заявлениями. Кто-то отреагировал с юмором, а кто-то призвал привлечь девушку к ответственности.

  • "Это серьезно она такое говорит? Мне кажется, что после этого видео она реально станет "самым известным экспертом" по собственному бренду и недвижимость за кордном ей понадобится", - отметил Дурнев.
  • "Вероятно, послушаю Богданку и скажу брату военному, чтобы уже заканчивал качать этот маятник войны. Можно же на Бали качать энергию изобилия, богатство, путешествия, роскошь".
  • "Самый лучший год у нее - 2022! Про детей - это жесть! Я радуюсь, что очень много людей в нашей стране продолжают держаться и держать!"
  • "Мой шок в шоке, а еще больше я шокирована, что этот курс от Богданы Гончарук рекламируют почти все украинские блогеры".
  • "Это ужас, почему у нас нет уголовной ответственности за инфоциганство".


Что известно о Богдане Гончарук

Блогер, предпринимательница, энергопрактик, за которой следят более 500 тысяч пользователей. Зарабатывает на продаже денежных медитаций, в основном молодым мамам в декрете.

Замужем и имеет детей. Через образ заботливой матери и верующей привлекает к себе внимание и так формирует доверие аудитории. Участвовала в проекте "Супермама".

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