"Куда делись деньги": Розовый призвал экс-жену отчитаться за донаты на его лечение

Украинский военный и юморист Виктор Розовый обратился к бывшей жене Ольге Мерзликиной с призывом предоставить публичную финансовую отчетность по средствам, собранным на его лечение. Речь идет о более 7 миллионах гривен, которые благотворители перечислили через банк в Monobank.

Так, ветеран поблагодарил всех, кто присоединился к сбору, и подчеркнул, что именно благодаря этой помощи он имел возможность проходить реабилитацию.

"Я искренне благодарен всем, кто поддержал меня, жертвуя средства на реабилитацию и лечение. Каждый вклад стал проявлением доверия и неравнодушия. Именно поэтому, я считаю необходимым обеспечить максимальную прозрачность в этом вопросе", - написал он.

По словам Розового, сначала он считал, что общая сумма сбора составляла около 5 миллионов гривен.

Однако уже после выхода интервью с Раминой выяснил, что было собрано более 7 миллионов.

Виктор Розовый обратился к экс-жене (скриншот)

"В частности я знаю, что в первый день было собрано около 2 миллионов гривен, из которых 1,5 миллиона были переданы ребятам, которые спасли меня, а уже через месяц общая сумма сбора составляла 5 миллионов гривен, а в конечном итоге банка была разбита на сумме 7 179 148 грн. (что собрана именно такая сумма я узнал уже после выхода моего интервью, до этого времени был искренне убежден, что собрано было около 5 миллионов гривен)", - заверил Виктор.

Виктор Розовый обратился к экс-жене (скриншот)

Куда исчезли остальные миллионы?

Розовый заявил, что из всей суммы на его счет было перечислено лишь около 2 миллионов 670 тысяч гривен. Информации о судьбе остальных средств он не имеет.

"Судьба остальных средств мне неизвестна, поскольку доступ к счету имела только моя бывшая жена. Я понимаю, что часть средств действительно была потрачена на мои нужды (кресло для передвижения, массажи, реабилитации и т.д.), но, рядом с этим, я убежден, что эта цифра не измеряется миллионами гривен, и думаю даже не сотнями тысяч", - сказал военный.

Юморист призвал бывшую жену обнародовать подробную выписку со счета и объяснить расходы.

Он также отметил, что сам готов к финансовому мониторингу.

"Поэтому у меня есть простое и естественное требование к моей бывшей жене - предоставить полную выписку с этого счета и отчет расходов. Все расходы со счета, который был предназначен для моего лечения и реабилитации должны стать публичными. Люди жертвовали свои деньги с верой, что они пойдут именно на мою реабилитацию, на мои нужды. Речь идет об уважении к этим людям, не больше и не меньше", - говорит звезда "Лиги смеха".

"Также, я полностью открыт к любым финансовым мониторингам расходов, отчетов и т.д., и готов со своей стороны обеспечить максимальную прозрачность этого процесса. Собственно к этому я хочу призвать и свою бывшую жену, Ольгу", - подытожил он.

Виктор Розовый обратился к экс-жене (скриншот)

После публикации сообщения Розовый обратился к экс-жене уже в stories.

"Если не будет выписок от моей бывшей жены - то можно считать, что из ваших донатов было украдено 107 тысяч долларов! Но я все же надеюсь, что выписки сойдутся!", - написал Виктор.

Виктор Розовый обратился к экс-супруге (скриншот)

Конфликт Розового с бывшей

Скандал вокруг благотворительного сбора на реабилитацию Виктора Розового вспыхнул после его громкого интервью, в котором он признался, что часть собранных средств - 500 тысяч гривен - использовал не по назначению, а передал в качестве моральной компенсации своей бывшей жене Ольге Мерзликиной.

Эти деньги, по словам ветерана, были взяты из монобанка, который открыли специально для сбора средств на его лечение.

В ответ Ольга отметила, что все расходы согласовывались с ним лично. По ее словам, остаток средств по состоянию на 6 мая 2025 года был перечислен на личный счет Розового, а сам он подписал послебрачный договор, в котором не имел претензий по сумме.

Она также подчеркнула, что средства, которые получила от него, были отправлены с его частного счета, и источник происхождения этих денег - это исключительно ответственность самого Розового.

Мерзликина публично заявила, что не видела интервью до выхода, и считает, что не стоило вырезать из него скандальные фрагменты.