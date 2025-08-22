ua en ru
Пт, 22 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Куда делись деньги": Розовый призвал экс-жену отчитаться за донаты на его лечение

Пятница 22 августа 2025 14:23
UA EN RU
"Куда делись деньги": Розовый призвал экс-жену отчитаться за донаты на его лечение Виктор Розовый (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский военный и юморист Виктор Розовый обратился к бывшей жене Ольге Мерзликиной с призывом предоставить публичную финансовую отчетность по средствам, собранным на его лечение. Речь идет о более 7 миллионах гривен, которые благотворители перечислили через банк в Monobank.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу звезды "Лиги смеха".

Так, ветеран поблагодарил всех, кто присоединился к сбору, и подчеркнул, что именно благодаря этой помощи он имел возможность проходить реабилитацию.

"Я искренне благодарен всем, кто поддержал меня, жертвуя средства на реабилитацию и лечение. Каждый вклад стал проявлением доверия и неравнодушия. Именно поэтому, я считаю необходимым обеспечить максимальную прозрачность в этом вопросе", - написал он.

По словам Розового, сначала он считал, что общая сумма сбора составляла около 5 миллионов гривен.

Однако уже после выхода интервью с Раминой выяснил, что было собрано более 7 миллионов.

&quot;Куда делись деньги&quot;: Розовый призвал экс-жену отчитаться за донаты на его лечениеВиктор Розовый обратился к экс-жене (скриншот)

"В частности я знаю, что в первый день было собрано около 2 миллионов гривен, из которых 1,5 миллиона были переданы ребятам, которые спасли меня, а уже через месяц общая сумма сбора составляла 5 миллионов гривен, а в конечном итоге банка была разбита на сумме 7 179 148 грн. (что собрана именно такая сумма я узнал уже после выхода моего интервью, до этого времени был искренне убежден, что собрано было около 5 миллионов гривен)", - заверил Виктор.

&quot;Куда делись деньги&quot;: Розовый призвал экс-жену отчитаться за донаты на его лечениеВиктор Розовый обратился к экс-жене (скриншот)

Куда исчезли остальные миллионы?

Розовый заявил, что из всей суммы на его счет было перечислено лишь около 2 миллионов 670 тысяч гривен. Информации о судьбе остальных средств он не имеет.

"Судьба остальных средств мне неизвестна, поскольку доступ к счету имела только моя бывшая жена. Я понимаю, что часть средств действительно была потрачена на мои нужды (кресло для передвижения, массажи, реабилитации и т.д.), но, рядом с этим, я убежден, что эта цифра не измеряется миллионами гривен, и думаю даже не сотнями тысяч", - сказал военный.

Юморист призвал бывшую жену обнародовать подробную выписку со счета и объяснить расходы.

Он также отметил, что сам готов к финансовому мониторингу.

"Поэтому у меня есть простое и естественное требование к моей бывшей жене - предоставить полную выписку с этого счета и отчет расходов. Все расходы со счета, который был предназначен для моего лечения и реабилитации должны стать публичными. Люди жертвовали свои деньги с верой, что они пойдут именно на мою реабилитацию, на мои нужды. Речь идет об уважении к этим людям, не больше и не меньше", - говорит звезда "Лиги смеха".

"Также, я полностью открыт к любым финансовым мониторингам расходов, отчетов и т.д., и готов со своей стороны обеспечить максимальную прозрачность этого процесса. Собственно к этому я хочу призвать и свою бывшую жену, Ольгу", - подытожил он.

&quot;Куда делись деньги&quot;: Розовый призвал экс-жену отчитаться за донаты на его лечениеВиктор Розовый обратился к экс-жене (скриншот)

После публикации сообщения Розовый обратился к экс-жене уже в stories.

"Если не будет выписок от моей бывшей жены - то можно считать, что из ваших донатов было украдено 107 тысяч долларов! Но я все же надеюсь, что выписки сойдутся!", - написал Виктор.

&quot;Куда делись деньги&quot;: Розовый призвал экс-жену отчитаться за донаты на его лечениеВиктор Розовый обратился к экс-супруге (скриншот)

Конфликт Розового с бывшей

Скандал вокруг благотворительного сбора на реабилитацию Виктора Розового вспыхнул после его громкого интервью, в котором он признался, что часть собранных средств - 500 тысяч гривен - использовал не по назначению, а передал в качестве моральной компенсации своей бывшей жене Ольге Мерзликиной.

Эти деньги, по словам ветерана, были взяты из монобанка, который открыли специально для сбора средств на его лечение.

В ответ Ольга отметила, что все расходы согласовывались с ним лично. По ее словам, остаток средств по состоянию на 6 мая 2025 года был перечислен на личный счет Розового, а сам он подписал послебрачный договор, в котором не имел претензий по сумме.

Она также подчеркнула, что средства, которые получила от него, были отправлены с его частного счета, и источник происхождения этих денег - это исключительно ответственность самого Розового.

Мерзликина публично заявила, что не видела интервью до выхода, и считает, что не стоило вырезать из него скандальные фрагменты.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
Новости
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Выезд мужчин до 22 лет за границу: что говорит премьер
Аналитика
Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Атомные амбиции России. Как санкции и конкуренты могут остановить "Росатом"