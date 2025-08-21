Новая девушка Виктора Розового дала отпор его хейтерам (фото)

Интервью Рамины с Виктором Розовым вызвало громкий скандал. Юморист слишком откровенно рассказал о личной жизни с бывшей женой, чем вызвал шквал критики. Не осталась в стороне и его новая девушка.

Как сообщает РБК-Украина , она красноречивым фото показала, что думает о критике в адрес бойфренда.

Как девушка Виктора Розового отреагировала на скандал

После скандальных заявлений о бывшей жене юмориста окрестили не лучшим парнем для отношений. На это отреагировала его новая подружка, на отношения с которой он намекнул на прошлой неделе.

Девушка опубликовала селфи с лаконичной подписью, в которой дала понять, что счастлива в отношениях с ним.

"Спасибо, что мой парень - Виктор Розовый", - подписала она фото.

Также она добавила ироничную надпись, которой намекнула на свою неидеальность.

"Я гирлянда из редфлагов", - отметила она.

Эту фотографию Виктор впоследствии распространил и в своем блоге, демонстрируя всем, что у него есть поддержка.

Девушка Розового прокомментировала скандал с его интервью (скриншот)

Что известно о новой девушке Розового

Ранее они официально не заявляли об отношениях, однако она уже несколько раз появлялась в его сториз. На одной из таких фотографий Виктор выразил восхищение, остался "влюбленное" эмодзи.

В описании аккаунта девушки указано имя - Яна-Катрина. Судя по ее реакции на скандал, они находятся в близких отношениях.

Что известно о скандальном интервью Розового

Видео было опубликовано на YouTube-канале Рамины 20 августа днем. Во время разговора юморист откровенно рассказал об интимных отношениях с бывшей женой Ольгой, в частности о ее предпочтениях и собственных пожеланиях.

Подробности оказались очень провокационными. Публика отреагировала бурно: и журналистку, и комика начали критиковать. В конце концов интервью удалили по "этическим соображениям", а позже вернули в обновленной версии.

Ранее мы писали, что именно Розовый рассказал о браке, изменах и шантаже экс-супруги.