Новая девушка Виктора Розового дала отпор его хейтерам (фото)
Интервью Рамины с Виктором Розовым вызвало громкий скандал. Юморист слишком откровенно рассказал о личной жизни с бывшей женой, чем вызвал шквал критики. Не осталась в стороне и его новая девушка.
Как сообщает РБК-Украина, она красноречивым фото показала, что думает о критике в адрес бойфренда.
Как девушка Виктора Розового отреагировала на скандал
После скандальных заявлений о бывшей жене юмориста окрестили не лучшим парнем для отношений. На это отреагировала его новая подружка, на отношения с которой он намекнул на прошлой неделе.
Девушка опубликовала селфи с лаконичной подписью, в которой дала понять, что счастлива в отношениях с ним.
"Спасибо, что мой парень - Виктор Розовый", - подписала она фото.
Также она добавила ироничную надпись, которой намекнула на свою неидеальность.
"Я гирлянда из редфлагов", - отметила она.
Эту фотографию Виктор впоследствии распространил и в своем блоге, демонстрируя всем, что у него есть поддержка.
Девушка Розового прокомментировала скандал с его интервью (скриншот)
Что известно о новой девушке Розового
Ранее они официально не заявляли об отношениях, однако она уже несколько раз появлялась в его сториз. На одной из таких фотографий Виктор выразил восхищение, остался "влюбленное" эмодзи.
В описании аккаунта девушки указано имя - Яна-Катрина. Судя по ее реакции на скандал, они находятся в близких отношениях.
Что известно о скандальном интервью Розового
Видео было опубликовано на YouTube-канале Рамины 20 августа днем. Во время разговора юморист откровенно рассказал об интимных отношениях с бывшей женой Ольгой, в частности о ее предпочтениях и собственных пожеланиях.
Подробности оказались очень провокационными. Публика отреагировала бурно: и журналистку, и комика начали критиковать. В конце концов интервью удалили по "этическим соображениям", а позже вернули в обновленной версии.
Ранее мы писали, что именно Розовый рассказал о браке, изменах и шантаже экс-супруги.
При написании материала были использованы Instagram-аккаунты Розового и Рамины.