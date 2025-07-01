"Квартира разбита ракетой, а люди хейтят": Елена Тополя рассказала, как приходит в себя после обстрела

Елена Тополя - о разрушенной квартире

"Конечно, у меня был шок в тот момент, но он проходит. Мы живы, и это - главное. Слава Богу, что детей не было дома", - поделилась она.

Дети знаменитости сейчас находятся у бабушки в Нью-Йорке, поэтому в квартире оставались только она, брат и племянник.

По мнению певицы, тот факт, что ей удалось выжить во время такого удара, - не иначе как Божья благодать.

"Это доказывает, что все наши жизни в воле творца", - сказала она.

Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Елена также не скрывает своего разочарования из-за нехватки человечности в обществе, особенно когда случаются такие страшные события.

По словам артистки, после таких трагедий медийные личности часто становятся объектами волны злорадства.

"Когда происходят такие ужасные вещи, почему-то очень много негатива и хейта начинается", - отметила Тополя.

Артистку искренне удивляет травля и дерзкие насмешливые комментарии в таких ситуациях.

"Очень много хейтеров. Я не понимаю просто смысла, какого полезного результата они ждут, проявляя свою радость, что с кем-то случилась беда. Обидно осознавать, что в такое время не состоялась переоценка жизни, как своей, так и жизни твоего народа", - подчеркнула знаменитость.

Певица считает подобные высказывания неприемлемыми, особенно в условиях войны.

Как Тополя живет сейчас

Сейчас Елена вместе с семьей пытается оправиться и возвращаться к нормальной жизни.

Несмотря на разрушение жилья, она пока остается в собственной квартире. Впрочем, условия там далеки от привычных.

"Ну как вам сказать... У меня два матрасика, на которых я сплю. У меня работает плита, у меня есть вода. Жить можно", - признается она.

Квартира Елены Тополи (фото: facebook.com/taras.topolya)

В то же время Тополя подала заявку на восстановление жилья через государственную программу "єВідновлення".

"Я подала заявку, но, конечно, что это... Я не знаю, может, полгода, год надо ждать", - пояснила она.

Сейчас семья также активно ищет новое жилье, ведь квартира пока непригодна для проживания в ней.

"Но пока восстановимся - я не знаю. Мы ищем сейчас жилье. К сожалению, очень сложно с этим сейчас", - подытожила артистка.

Квартира Елены Тополи (фото: facebook.com/taras.topolya)

Ракетный обстрел Киева 23 июня: что известно

В ночь на 23 июня Киев подвергся масштабной атаке со стороны России. В результате комбинированного обстрела одна из ракет попала в жилую многоэтажку в Шевченковском районе - совсем рядом с квартирой Тараса и Елены Тополи.

По словам лидера группы Антитела, взрывная волна буквально стерла их жилье с лица земли - остались лишь частично уцелевшие стены.

"Внутри все разбито. Выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Нам повезло, все в семье живы. В отличие от людей в доме напротив", - написал он, опубликовав фото последствий.

Здание, которое подверглось прямому попаданию, пострадало больше всего - там есть погибшие и раненые.

Исполнительница также поделилась в сети видео с места трагедии - на кадрах видно, как за ней пылает многоэтажка. Артистка - в слезах и в шоковом состоянии.

Но самое громкое обсуждение вызвала не сама трагедия, а реакция народного депутата Марьяны Безуглой.

В своей заметке в соцсетях она фактически обвинила Тополю в "симуляции службы" и заявила, что российский удар по его квартире - это "карма".

"Фейковая служба - настоящая война. Настоящий российский шахед, ракета, которая не выбирает, или ты 'порешал' в университете, чтобы не мобилизоваться, или ты VIP с фейковой службой. 'Карма'", - написала она.

Слова депутата вызвали волну возмущения среди украинцев.

В ответ Тарас Тополя иронично объявил "сбор средств на психиатра" для политика.