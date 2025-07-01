"Квартира розтрощена ракетою, а люди хейтять": Олена Тополя розповіла, як оговтується після обстрілу

23 червня під час масованого обстрілу Києва російська балістична ракета розтрощила квартиру співачки Олени Тополі та її чоловіка - фронтмена гурту Антитіла Тараса Тополі.
В ексклюзивному коментарі РБК-Україна виконавиця вперше відверто розповіла, як намагається оговтатися від пережитого та гостро відреагувала на хвилю ненависницьких коментарів у мережі.
"Звісно, що в мене був шок в той момент, але він проходить. Ми живі, і це - головне. Дякувати Богу, що дітей не було вдома", - поділилася вона.
Діти знаменитості наразі перебувають у бабусі в Нью-Йорку, тож у квартирі залишалися лише вона, брат і племінник.
На думку співачки, той факт, що їй вдалося вижити під час такого удару, - не інакше як Божа благодать.
"Це доводить, що всі наші життя у волі творця", - сказала вона.
Олена також не приховує свого розчарування через брак людяності у суспільстві, особливо коли трапляються такі страшні події.
За словами артистки, після таких трагедій медійні особистості часто стають об’єктами хвилі злорадства.
"Коли стаються такі жахливі речі, чомусь дуже багато негативу і хейту починається", - зазначила Тополя.
Артистку щиро дивує цькування і зухвалі насмішкуваті коментарі у таких ситуаціях.
"Дуже багато хейтерів. Я не розумію просто сенсу, якого корисного результату вони чекають, проявляючи свою радість, що з кимось сталось лихо. Прикро усвідомлювати, що у такий час не відбулася переоцінка життя, як свого, так і життя твого народу", - підкреслила знаменитість.
Співачка вважає подібні висловлювання неприйнятними, особливо в умовах війни.
Нині Олена разом із сім’єю намагається оговтатися та повертатися до нормального життя.
Попри руйнування житла, вона поки що залишається у власній квартирі. Втім, умови там далекі від звичних.
"Ну як вам сказати… У мене два матрацики, на яких я сплю. У мене працює плита, у мене є вода. Жити можна", - зізнається вона.
Водночас Тополя подала заявку на відновлення житла через державну програму "єВідновлення".
"Я подала заявку, але, звісно, що це... Я не знаю, може, пів року, рік треба чекати", - пояснила вона.
Наразі родина також активно шукає нове житло, адже квартира поки непридатна для проживання у ній.
"Але поки відновимося - я не знаю. Ми шукаємо зараз житло. На жаль, дуже складно з цим зараз", - підсумувала артистка.
У ніч проти 23 червня Київ зазнав масштабної атаки з боку Росії. Унаслідок комбінованого обстрілу одна з ракет влучила в житлову багатоповерхівку у Шевченківському районі - зовсім поряд із квартирою Тараса і Олени Тополі.
За словами лідера гурту Антитіла, вибухова хвиля буквально стерла їхнє житло з лиця землі - залишилися лише частково вцілілі стіни.
"Всередині все розтрощене. Вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Нам пощастило, всі в родині живі. На відміну від людей у будинку навпроти", - написав він, опублікувавши фото наслідків.
Будівля, яка зазнала прямого влучання, постраждала найбільше - там є загиблі та поранені.
Виконавиця також поділилася в мережі відео з місця трагедії - на кадрах видно, як за нею палає багатоповерхівка. Артистка - у сльозах і в шоковому стані.
Та найгучніше обговорення викликала не сама трагедія, а реакція народної депутатки Мар’яни Безуглої.
У своєму дописі в соцмережах вона фактично звинуватила Тополю у "симуляції служби" та заявила, що російський удар по його квартирі - це "карма".
"Фейкова служба - справжня війна. Справжній російський шахед, ракета, яка не вибирає, чи ти 'порішав' в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP із фейковою службою. 'Карма'", - написала вона.
Слова депутатки викликали хвилю обурення серед українців.
У відповідь Тарас Тополя іронічно оголосив "збір коштів на психіатра" для політикині.
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