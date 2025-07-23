Квиткова жестко ответила на слова экс-тренера "Динамо" о "женщине с ребенком"

Что ранее сказал Сабо об отношениях Бражко с Квитковой

Экс-футболист обратил внимание на то, что избранница полузащитника киевского "Динамо" старше футболиста на четыре года и имеет ребенка.

По словам тренера, это может создавать определенное давление и отвлекать спортсмена от карьеры.

"Значит, ей нужен мужчина. Если Бражко проводит с ней всю ночь, то это сказывается", - сказал он.

Квиткова отрегулировала

В ответ Даша Квиткова решительно развенчала эти представления о женщинах с детьми, назвав их "гнилыми стереотипами", которые "передаются из уст в уста, как плесень".

"Меня, честно, уже реально до дрожи за*бали эти представления о женщинах с детьми. Эти гнилые стереотипы, живущие в обществе, передаются из уст в уста, как плесень - якобы, если у девушки есть ребенок, то она автоматически "в поисках мужа", "нуждается в ком-то", или "не справится одна", - поделилась мыслями Даша.

Даша Квиткова ответила Йожефу Сабо фото: instagram.com/kvittkova)

Она подчеркнула свою силу и способность самостоятельно справляться с жизненными вызовами.

"Ну да, на секундочку: мы уже справились. Мы уже вытащили себя со дна, по ночам без сна, днем без права на слабость. И мы не просто справляемся, мы светимся", - отметила она.

Даша Квиткова с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)

Однако, по словам Даши, общество до сих пор ставит таких женщин в "мнимую очередь за "новым мужчиной", как будто мы без него неполноценны".

"Да, мы хотим любви. Мы ее заслуживаем, потому что человек имеет право любить - независимо от того, сколько у него детей, шрамов, разочарований. Человеку нужен человек. Это не о слабости. Это о природе", - подчеркнула блогерша.

Даша подчеркнула, что наличие ребенка не лишает женщину права мечтать и быть счастливой.

"Если у девушки есть ребенок - это не значит, что она теперь не имеет права мечтать, быть влюбленной, танцевать на кухне от счастья, касаться, целовать, чувствовать, хотеть... Она не закончилась как женщина, потому что стала мамой", - заявила она.

Самое главное, по словам Квитковой, такие женщины ничего не ищут и не выпрашивают внимания - они выбирают сами.

Даша Квиткова с сыном (фото: instagram.com/kvittkova)

"Мы ничего не ищем. Не бегаем. Не бросаемся. Не выпрашиваем внимания. И выбираем мы, а не нас. Потому что у нас уже есть ответственность. Женщина с ребенком - это не про "меньше", это про "гораздо больше". О зрелости. О жизни, которая не на картинке, а в реальности", - пояснила инфлюенсерка.

Даша разъяснила, что любовь для нее - это не потребность, а выбор и бонус.

"Любовь в нашей жизни - не потребность. Это бонус. Это выбор. Это то, что приходит, потому что мы достойны, а не потому, что нам "надо", - добавила она.

Еще раз подчеркнула, что девушки с детьми не нуждаются, они выбирают.

"Дети у нас (у каждой женщины) замечательные, от**битесь от них", - сказала она с улыбкой.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Квиткова также отметила, что они не боятся любить, но не по необходимости, а потому, что созрели к настоящему.

"И да, мы не боимся любить. Не потому, что нам кто-то нужен, а потому, что мы созрели к настоящему. К любви без игр, без "надо", без "терпи", где ребенок - не помеха, а часть тебя. И если любят тебя - любят и ребенка, безусловно", - подытожила знаменитость.

И завершила, что теперь это уже не про "найти кого-то", а про встретить того, кто не боится видеть в девушке не "женщину с ребенком", а девушку с сердцем и светом.

Даша Квиткова ответила Йожефу Сабо фото: instagram.com/kvittkova)