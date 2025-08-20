Леди Гага засветила обручальное кольцо на прогулке с женихом: сколько стоит (фото)

Леди Гага оказалась в центре внимания! Во время прогулки с женихом Майклом Полански звезда засветила роскошное обручальное кольцо. Украшение поражает размерами и блеском.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит украшение и что известно о помолвке артистки.

Что известно о помолвке Леди Гаги

В прошлом году певица сообщила, что выходит замуж за своего возлюбленного, бизнесмена Майкла Полански. Тогда на летних Олимпийских играх она представила бойфренда как своего жениха.

А уже на днях ее заметили с массивным кольцом на руке. 39-летняя звезда засветила кольцо во время прогулки с Майклом в Малибу в понедельник, 18 августа.

Фотографы запечатлели, как певица держала в руке кофе, демонстрируя драгоценное украшение. Для выхода она выбрала черный лонгслив и леггинсы, которые соединила с большими солнцезащитными очками.

Образ дополнила маленькой черной сумочкой с трендовой игрушкой Labubu. Ее возлюбленный тоже выбрал комфортный стиль - спортивную кофту с капюшоном, синие спортивные шорты и шлепанцы.

Lady Gaga with Michael Polansky in Malibu, California. (08/18) pic.twitter.com/5XySb8uGSZ — Gaga Pictures (@gagapicturescom) August 19, 2025

Что известно об обручальном кольце Леди Гаги и сколько оно стоит

Кольцо с овальным бриллиантом в белом и розовом золоте было создано вручную брендом Sofia Jewelry.

По данным экспертов, уникальное украшение содержит около 10-20 каратов. Его стоимость оценивается в диапазоне от 500 тысяч до 2 миллионов долларов - где-то около 20-82 миллиона гривен.

По словам звезды, предложение руки и сердца она получила в необычной атмосфере - когда они занимались скалолазанием.

Гага неоднократно подчеркивала, что счастлива рядом с Полански, с которым встречается с 2020 года. У него очень доброе сердце и он всегда ее поддерживает.

Дата свадьбы пока неизвестна. Ранее сообщалось, что пара планирует пожениться в этом году, однако пока этого еще не произошло.

Леди Гага и Майкл Полански (фото: Getty Images)