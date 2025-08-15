Полякова призналась, обеспечивает ли 20-летнюю дочь финансово после ее замужества

Украинская исполнительница Оля Полякова больше содержит финансово свою 20-летнюю дочь Марию после того, как та вышла замуж.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для "Радио Люкс".

Дает ли Полякова деньги Маше после ее замужества

Как объяснила артистка, ее принцип - помогать детям, пока те не станут на ноги.

"Моя Маша уехала в 16, и, конечно, я ей оплачиваю обучение, жилье. Сейчас, когда она просит денег, я ей говорю, что она замуж вышла, муж есть - поэтому до свидания", - призналась певица.

Оля Полякова со старшей дочкой (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Таким образом Ольга дала понять, что после замужества ее дочь должна строить собственную жизнь самостоятельно, не полагаясь на родительскую финансовую помощь.

По словам исполнительницы, это не проявление строгости, а скорее способ воспитать в дочери независимость, взрослость и умение преодолевать жизненные трудности вместе с партнером.

Кроме того, Полякова заявила, что пока не готова к статусу бабушки, а в будущем не исключает, что может снова стать мамой.

Напомним, Мария - старшая дочь артистки, сейчас учится в престижном Музыкальном колледже Беркли в США.

В начале июля 2025 года девушка сообщила о помолвке с американским музыкантом Эденом Пассарелли, с которым начала отношения еще в январе.

А уже 17 июля Мария объявила, что вышла замуж.

Маша Полякова с мужем (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Известно, что родители не присутствовали на церемонии и не делали свадебных подарков.

Как рассказывала Мария, сейчас она проживает в США вместе с семьей своего мужа.