Легендарный Бенджамин Клементайн выступит в Киеве: где и когда концерт

Когда и где состоится "Вирій. Простонеба"

Фестиваль пройдет с 9 по 10 августа на ВДНХ в Киеве (в павильоне "Кит"). Клементайн выйдет на главную сцену "Вирію" в первый день в 20:00.

Его манера исполнения описывается организаторами как "свободная, живая и волнующая", а музыка и голос сравниваются с "добрым сном в бурное время".

Клементайн родился 7 декабря 1988 года в Лондоне. С 11 лет он самостоятельно учился игре на пианино, вдохновляясь Эриком Сати и Клодом Дебюсси.

В 19 лет он переехал в Париж, где несколько лет жил бездомным, играя на улицах и в барах. Именно тогда он написал много собственных песен и стал культовой фигурой парижской музыкальной сцены.

Со временем его талант открыли агенты, и он подписал контракты с крупными лейблами. Его дебютный альбом "At Least for Now" получил престижную премию Mercury Prize в 2015 году. В 2019 году правительство Франции наградило его званием кавалера Ордена искусств и литературы.

Что известно о фестивале

Формат фестиваля под открытым небом организаторы выбрали сознательно, чтобы совместить древние украинские традиции с открытым пространством и современными музыкальными ритмами. На фестивале будут работать три сцены: живая, электронная и театральная.

Среди других исполнителей, которые будут играть на фесте, заявлены:

DAKHABRAKHA

JAMALA

ONUKA

Марина Круть

Yulia Yurina

Пирог и Кнут

Figurat

Si Process & Dennis Adu

ЩукаРыба & Chocollab и другие.

Билеты на событие уже в продаже. Их можно приобрести по этой ссылке. Заметим, что если вы придете на фестиваль, соблюдая дресс-код, то билеты обойдутся дешевле.

Дресс-код "Вирію"

Концепция дресс-кода формируется вокруг идей раскованного этно, этнофутуризма, дикости, естественности и свободы. Цель заключается в создании целостного образа - от головы до пят - который был бы продуманным, живым и отражал бы представление о том, кем бы вы были, если бы жили в "Вирії".

Это призыв к творческому самовыражению, сочетающий древние традиции с элементами будущего, дикость природы с абсолютной свободой.

Вдохновение для своего образа организаторы советуют искать в природных материалах, этнических орнаментах, необычных силуэтах и смелых аксессуарах.

Кроме создания уникальной атмосферы, соблюдение дресс-кода дает ряду категорий граждан право на бесплатный вход. Это касается ветеранов, военнослужащих, бойцов Украинской добровольческой армии (УДА), лиц с инвалидностью, а также лиц с пенсионным удостоверением.

Дети до 12 лет также могут попасть на фестиваль бесплатно при условии предоставления свидетельства о рождении. Всем указанным категориям необходимо иметь при себе соответствующее удостоверение для подтверждения.