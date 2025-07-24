Lida Lee поразила провокационным клипом на песню с необычным названием (видео)

О чем новый клип Lida Lee новый клип Lida Lee

Так, звезда представила трек "Хентай", который впервые прозвучал на сцене на Atlas Festival. Один из главных месседжей песни - не стесняться собственных желаний, открыть в себе свою сексуальность и не бояться осуждения общества.

"Название "Хентай" не просто так - это вызов себе и обществу. Название провоцирует, ломает табу, привлекает внимание к важной теме: сексуальность, о которой у нас не принято говорить вслух. Но в то же время это такой драйвовый летний трек, который транслирует свободу и легкость во всем. Так что это не о провокации ради провокации", - отметила Lida Lee.

Lida Lee поразила новым клипом (фото: пресс-служба)

"Это о смелости говорить. Раньше я не умела транслировать свою сексуальность, боялась собственных желаний, но сейчас понимаю, что об этом можно и нужно говорить. Потому что молчание не делает человека более осведомленным или безопасным. Наоборот, оно приводит к непониманию себя, своих границ, страхов, фантазий", - добавила она.

В клипе певица появляется в соблазнительных образах, которые подчеркивает быстрая езда на байке. Lida Lee заинтересовала фанов, ведь они до сих пор не знают, кто же тот незнакомец, который был рядом с ней в шлеме.

"Признаюсь честно, что никогда не каталась на байке. И даже в клипе не удалось

попробовать, потому что все съемки проходили на лафете с соблюдением правил безопасности. Но надеюсь, что таки смогу как-то исправить это и по-настоящему погонять где-то на треке, конечно же, с необходимым защитным оборудованием", - сказала артистка.

Кроме этого, Lida Lee запустила конкурс. Условия очень простые: снять видео в TikTok под отрывок песни, и чье сообщение наберет больше лайков, тот и победил. Приз - свидание с ней на байке.

"Я очень хочу научиться ездить на байке и с радостью разделю этот момент с кем-то из своих подписчиков. Мы выберем два победителя, которые вместе со мной будут осваивать байк, скорость и давать волю эмоциям. Поэтому жду ваши видео", - добавила певица.