Лилия Ребрик очаровала фото мамы-красавицы, которая выглядит намного моложе своих лет

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик поделилась трогательным фото своей мамы, которая сегодня празднует свой день рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram .

Лилия Ребрик показала свою маму

"Мамуличка, с днем рождения! Будь всегда рядом", - отметила телеведущая.

Лилия Ребрик с мамой (скриншот)

Также трогательным видео поделилась сестра Лилии Юлиана Тодорюк. В ролике можно увидеть семейные кадры с их матерью Верой Тодорюк.

Напомним, Лилия Ребрик (полное имя - Лилиана Ивановна Ребрик, родилась 8 мая 1981 года в Черновцах) - украинская актриса театра и кино, телеведущая.

Образование

С детства Лилия занималась музыкой - окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а также достигла звания мастера спорта по художественной гимнастике.

В 2001 году она завершила обучение в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (курс Валентины Зимней).

Телевизионная деятельность

Телевизионная карьера начала в 2006 году как ведущая прогноза погоды на канале СТБ. Впоследствии стала одной из ярких телевизионных звезд страны: с 2008 по 2016 год вела шоу "Танцуют все!", а также программу "Невероятные истории любви".

В 2011 году приняла участие в проекте "Танцы со звездами", где ее партнером стал танцор Андрей Дикий.

С 2017 по 2022 год была ведущей утреннего шоу "Утро с Украиной" на телеканале "Украина".

Личная жизнь

В 2011 году Лилия вышла замуж за хореографа Андрея Дикого. Супруги воспитывают трех дочерей: Диану (2012), Полину (2018) и Адель (2024).

Лилия Ребрик с мамой и тремя дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)