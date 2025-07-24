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Стало известно, где сейчас Ольга Фреймут: ведущая показала живописные виды

Четверг 24 июля 2025 12:38
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Стало известно, где сейчас Ольга Фреймут: ведущая показала живописные виды Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Катерина Собкова

Телеведущая Ольга Фреймут, которая во время войны живет с семьей в Англии, приехала в Украину и похвасталась отдыхом в Карпатах.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Где отдыхает Фреймут

Телеведущая опубликовала несколько видео в Stories и показала, что она с семьей орендовала панорамный домик на высоте 1000 м с видом на Черногорский хребет. Также на территории есть чаны, в которых можно расслабиться и отдохнуть.

"С крестниками и детьми создаем себе воспоминания в Карпатах", - отметила Фреймут.

Фреймут показала, где отдыхает (скриншоты)

Сколько стоит отдых как у Оли Фреймут

Отметим, что стоимость проживания на двоих в таком доме с террасой и чаном - 5000 грн/сутки, от трех суток - 4500 грн/сутки. Стоимость за 3-4 человека - +500 грн в сутки за каждого.

Стало известно, где сейчас Ольга Фреймут: ведущая показала живописные виды

Где сейчас Ольга Фреймут (скриншот)

Кто такая Оля Фреймут

Фреймут - известная украинская телеведущая, работавшая над такими проектами, как Подъем, Шоумания, Кто сверху?, Ревизор и Голос страны. Перезагрузка».

В 2014-2015 годах она была ведущей программы "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1".

Имеет троих детей.

Старшую дочь Злату телеведущая родила в 2006 году в Великобритании от бизнесмена Нила Митчелла.

Во второй раз Фреймут вышла замуж за продюсера Владимира Локотко. В 2016 году у пары родился сын Валерий, а в 2017-м - дочь Евдокия.

После начала полномасштабной войны Ольга вместе с двумя младшими детьми переехала в Лондон, где и сейчас проживает.

Стало известно, где сейчас Ольга Фреймут: ведущая показала живописные виды

Ольга Фреймут с младшими детьми (фото: instagram.com/freimutolia)

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