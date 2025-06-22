"Мама" Верки Сердючки высказалась об "идиотах" после языкового скандала

Экранная "мама" Верки Сердючки, артистка Инна Белоконь, отреагировала на скандал из-за русскоязычных песен . На днях Андрей Данилко спровоцировал споры, когда выступил в Киеве со старыми хитами.

Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Instagram Белоконь показала совместное фото с певцом и высказалась о поддержке и пути вперед.

Что написала "мама" Сердючки

Инна, которая выступает вместе с артистом, поблагодарила фанатов за поддержку. Но "мама" Верки также вспомнила о тех, кто их не поддерживает.

"Мы целуем вас за поддержку, обожаем, ждем новых встреч и новых идиотов на нашем пути. Продолжаем жить", - написала Белоконь.

А на фото, которым поделилась "мама" Сердючки, она и Данилко позируют в желто-голубых очках. Примечательно, что певец не изменяет традициям. Он уже давно не появляется в кадре (если это не выступление в образе Сердючки) без черной маски на подбородке.

Как сейчас выглядит Данилко (фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna)

А еще Данилко неизменно носит черную спортивную "водолазку" и бейсболку. По словам артиста, это уже его "стандартная" одежда.

"Для меня это униформа. Я надеваю это как униформу. У меня одежда разная, но вся одного цвета. Темный. То же самое и с маской. У меня зрение плохое, я ее где-то брошу, а потом не могу найти. Настолько мне в этом привычно", - говорил ранее певец.

Скандал вокруг Данилко

Недавно артист оказался в центре внимания из-за своего выступления в Киеве. Данилко вышел на сцену в своем образе Сердючки и исполнил хиты на русском языке.

Это возмутило многих украинцев. Также выступление Верки осудили известные персоны, такие как ведущая Тала Калатай, музыкальный критик Роман Бутурлакин, журналистка Алина Доротюк и другие. Кроме этого, на Данилко написали жалобу языковому омбудсмену.

Впоследствии ситуацию прокомментировала полиция. Правоохранители объявили, что проводят проверку. Позже на скандал из-за русского языка отреагировала команда Данилко.

"Андрей Данилко не использовал русский язык во время концерта. Верка Сердючка говорит на своем локальном диалекте - полтавском суржике, что с первого дня было неотъемлемой частью этого образа", - заявили представители артиста.