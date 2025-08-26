ua en ru
"Маша и медведь" бьет рекорды на YouTube в Украине, а зарабатывает РФ: что известно о канале

Вторник 26 августа 2025 18:06
"Маша и медведь" бьет рекорды на YouTube в Украине, а зарабатывает РФ: что известно о канале Кадр из мультфильма "Маша и медведь"
Автор: Иванна Пашкевич

В десятке самых популярных детских YouTube-каналов, которые указывают страной регистрации Украину, доминируют русскоязычные проекты. Лидирует среди них переведенный под украинскую аудиторию российский канал "Маша и Медведь".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью Детектор медиа.

"Маша и медведь" под украинской оберткой

Хотя все серии озвучены на украинском, а в описании упомянута Украина, зрители не всегда замечают, что речь идет о продукте из РФ.

Канал имеет более 800 миллионов просмотров только в 2025 году. В соцсетях проект позиционируется как "украинский", однако ссылки ведут на российский сайт с доменом .ru и страницу в запрещенной в Украине сети "ВКонтакте".

&quot;Маша и медведь&quot; бьет рекорды на YouTube в Украине, а зарабатывает РФ: что известно о канале"Маша и медведь" в топе детского YouTube в Украине (скриншот)

Этот мультсериал создан российской студией "Анимаккорд", и ранее его транслировали в эфире украинских телеканалов - в частности "Интер" и "1+1". Даже после 2014-го.

&quot;Маша и медведь&quot; бьет рекорды на YouTube в Украине, а зарабатывает РФ: что известно о канале"Маша и медведь" в топе детского YouTube в Украине (скриншот)

Хитрая схема заработка: кто наживается на украинских детях

В 2022 году, после начала полномасштабной войны, YouTube прекратил монетизацию для аккаунтов из РФ.

Но россияне нашли обходной путь - создали версии для других стран, в том числе и украинскую.

И теперь за просмотры украиноязычной версии прибыль получает российская компания.

"Если очень грубо посчитать и учитывать то, что дети мультфильмы смотрят долго, что дает глубину просмотра, то средний RPM "Маши и медведя" может быть 3 доллара. Таким образом только за 2025 год россияне вероятно заработали на украинских зрителях 2,4 миллиона долларов. Вот и донаты на российскую армию. А этот канал существует более 11 лет", - рассказала Ольга Тищук-Вольская, руководитель Tyshchuk Digital HUB.

Также она привела пример с другого детского канала, который внешне выглядит "западным", но создан в РФ:

"Мой ребенок когда-то смотрел YouTube-канал Booba, который имеет более 5,6 млн подписчиков, безмолвный и описан на английском. Но в титрах я увидела, что 99% команды - россияне. И потом узнала, что это московский продакшн, который получает средства с монетизации. И украинцы это смотрят, думая, что это США или Великобритания", - добавила она.

&quot;Маша и медведь&quot; бьет рекорды на YouTube в Украине, а зарабатывает РФ: что известно о канале YouTube-канал Booba (скриншот)

К счастью, ситуация в детском сегменте YouTube медленно меняется: все больше появляется украиноязычного контента.

Самый успешный пример - канал "С любовью к детям" от львовских авторов, который уступает лишь "Маше".

&quot;Маша и медведь&quot; бьет рекорды на YouTube в Украине, а зарабатывает РФ: что известно о каналеУспешный украинский YouTube-канал "С любовью к детям" (скриншот)

Также развиваются государственные инициативы - например, проект "Бробакс" от Общественного вещания.

&quot;Маша и медведь&quot; бьет рекорды на YouTube в Украине, а зарабатывает РФ: что известно о каналеУкраинский YouTube-канал "Бробакс" (скриншот)

