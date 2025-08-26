Вуди Аллен сделал заявление о Путине после участия в московском кинофестивале

Американский кинорежиссер Вуди Аллен прокомментировал реакцию Украины на свое участие в Московской международной неделе кино .

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды для The Guardian.

Как Вуди Аллен объяснил свое участие в фестивале в РФ

После того как Министерство иностранных дел Украины резко осудило этот шаг, назвав его "позором и оскорблением" для украинских художников, погибших от рук российских оккупантов, Аллен решил дать объяснения.

В своем заявлении режиссер дал понять, что, несмотря на осуждение войны в Украине, не считает правильным полностью разрывать культурные связи.

"Когда речь идет о конфликте в Украине, я твердо верю, что Владимир Путин полностью неправ. Война, которую он развязал, является ужасной. Но, что бы ни делали политики, я не чувствую, что прекращение художественных диалогов когда-либо является хорошим способом помочь", - выдал режиссер.

Вуди Аллен (фото: Getty Images)

Он также отметил, что не намерен снимать кино в России, однако с теплотой отозвался о городах Москве и Санкт-Петербурге.

Кроме того, Аллен признался, что до сих пор восхищается российским кино, в частности лентой "Война и мир" Сергея Бондарчука, которая в 1969 году получила премию "Оскар".

Добавим, что репутация Вуди Аллена в США уже давно серьезно пошатнулась.

Причиной стали многочисленные сексуальные скандалы - в частности, обвинения в домогательствах и отношения с приемной дочерью, которые привели к его фактической изоляции в Голливуде.

Однако недавно режиссер снова оказался в центре общественного возмущения - на этот раз среди украинцев.

Аллен планировал появиться на красной дорожке кинофестиваля в Москве, несмотря на полномасштабную войну, которую Россия ведет против Украины.

Вуди Аллен на фестивале в РФ (фото: x.com/United24media)

Впрочем, в столицу страны-агрессора он так и не поехал, но не отказался от участия - присоединился к мероприятию онлайн и пообщался с российской аудиторией.

За это он попал в базу сайта "Миротворец".

На сайте "Миротворца" отмечается, что режиссер "сознательно принял участие в российском пропагандистском мероприятии во время российско-украинской войны и убийств украинских граждан", а также публично поддержал российскую агрессию.

Вуди Аллен в "Миротворце" (скриншот)