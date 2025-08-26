ua en ru
"Маша та ведмідь" б'є рекорди на YouTube в Україні, а заробляє РФ: що відомо про канал

Вівторок 26 серпня 2025 18:06
"Маша та ведмідь" б'є рекорди на YouTube в Україні, а заробляє РФ: що відомо про канал Кадр з мультфільму "Маша та ведмідь"
Автор: Іванна Пашкевич

У десятці найпопулярніших дитячих YouTube-каналів, які вказують країною реєстрації Україну, домінують російськомовні проєкти. Лідирує серед них перекладений під українську аудиторію російський канал "Маша та Ведмідь".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на статтю Детектор медіа.

"Маша та ведмідь" під українською обгорткою

Хоч усі серії озвучені українською, а в описі згадано Україну, глядачі не завжди помічають, що йдеться про продукт з РФ.

Канал має понад 800 мільйонів переглядів лише у 2025 році. У соцмережах проєкт позиціюється як "український", однак лінки ведуть на російський сайт із доменом .ru та сторінку в забороненій в Україні мережі "ВКонтакте".

&quot;Маша та ведмідь&quot; б'є рекорди на YouTube в Україні, а заробляє РФ: що відомо про канал "Маша та ведмідь" в топі дитячого YouTube в Україні (скріншот)

Цей мультсеріал створено російською студією "Анімаккорд", і раніше його транслювали в ефірі українських телеканалів - зокрема "Інтер" та "1+1". Навіть після 2014-го.

&quot;Маша та ведмідь&quot; б'є рекорди на YouTube в Україні, а заробляє РФ: що відомо про канал"Маша та ведмідь" в топі дитячого YouTube в Україні (скріншот)

Хитра схема заробітку: хто наживається на українських дітях

У 2022 році, після початку повномасштабної війни, YouTube припинив монетизацію для акаунтів із РФ.

Але росіяни знайшли обхідний шлях - створили версії для інших країн, у тому числі й українську.

І тепер за перегляди україномовної версії прибутки отримує російська компанія.

"Якщо дуже грубо порахувати й ураховувати те, що діти мультфільми дивляться довго, що дає глибину перегляду, то середній RPM “Маші та ведмедя” може бути 3 долари. Таким чином лише за 2025 рік росіяни ймовірно заробили на українських глядачах 2,4 мільйона доларів. Ось і донати на російську армію. А цей канал існує понад 11 років", - розповіла Ольга Тищук-Вольська, керівниця Tyshchuk Digital HUB.

Також вона навела приклад з іншого дитячого каналу, який ззовні виглядає "західним", але створений у РФ:

"Моя дитина колись дивилася YouTube-канал Booba, який має понад 5,6 млн підписників, безмовний і описаний англійською. Але в титрах я побачила, що 99% команди - росіяни. І потім дізналась, що це московський продакшн, який отримує кошти з монетизації. І українці це дивляться, думаючи, що це США або Британія", - додала вона.

&quot;Маша та ведмідь&quot; б'є рекорди на YouTube в Україні, а заробляє РФ: що відомо про канал YouTube-канал Booba (скріншот)

На щастя, ситуація в дитячому сегменті YouTube повільно змінюється: дедалі більше з'являється україномовного контенту.

Найуспішніший приклад - канал "З любов’ю до дітей" від львівських авторів, який поступається лише "Маші".

&quot;Маша та ведмідь&quot; б'є рекорди на YouTube в Україні, а заробляє РФ: що відомо про каналУспішний український YouTube-канал "З любов’ю до дітей" (скріншот)

Також розвиваються державні ініціативи - наприклад, проєкт "Бробакс" від Суспільного мовлення.

&quot;Маша та ведмідь&quot; б'є рекорди на YouTube в Україні, а заробляє РФ: що відомо про каналУкраїнський YouTube-канал "Бробакс (скріншот)

