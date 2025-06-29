"Меня два дня песочили". Сердючка обратилась к хейтерам после языкового скандала

После волны критики из-за выступления с русскоязычными хитами в Киеве , Верка Сердючка снова вышла на сцену - на этот раз в Одессе. Артистка, в образе которой выступает Андрей Данилко, не оставила без ответа публичные упреки, в частности от языкового омбудсмена Тараса Креминя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видео, которое опубликовал Telegram-канал Новости.LIVE Одесса .

Выходя на сцену одесского клуба, Сердючка саркастически поздоровалась с одесситами.

"Привет, Одесса! С Всемирным днем намбуцмена", - обратилась артистка к публике.

В течение шоу в ночном клубе прозвучали как украиноязычные песни, так и композиции на русском, что уже заранее вызвало бурные реакции в соцсетях.

"Если не любят нас, то пусть идут в п...ду!", - заявил после одного из номеров Данилко.

Также в программе концерта прозвучал украиноязычный хит "Поезд Киев - Одесса", а сам артист снова вспомнил языковое противостояние, обратившись непосредственно к уполномоченным.

"Для наших омбудсменов. Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном", - сказала Сердючка с микрофоном в руках.

Детали скандала

Скандал вокруг Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, разгорелся после концерта в Киеве 13 июня.

Артиста раскритиковали в сети за то, что в его шоу снова прозвучали русскоязычные треки.

Волна возмущения привела к тому, что в ситуацию вмешался языковой омбудсмен Тарас Креминь.

После поступления многочисленных жалоб Креминь обратился в полицию и инициировал проверку концерта на соблюдение языкового законодательства - в частности, относительно языка афиш, объявлений и общей организации мероприятия.

Верка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)

В то же время он подчеркнул, что исполнение песен на русском языке законом не запрещено.

Омбудсмен также признал вклад Данилко в поддержку ВСУ и отметил, что многие артисты после полномасштабного вторжения России действительно перешли на украинский, хотя в репертуаре Верки Сердючки остаются песни на русском.