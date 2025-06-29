ua en ru
Вс, 29 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Меня два дня песочили". Сердючка обратилась к хейтерам после языкового скандала

Воскресенье 29 июня 2025 13:30
UA EN RU
"Меня два дня песочили". Сердючка обратилась к хейтерам после языкового скандала Верка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)
Автор: Иванна Пашкевич

После волны критики из-за выступления с русскоязычными хитами в Киеве, Верка Сердючка снова вышла на сцену - на этот раз в Одессе. Артистка, в образе которой выступает Андрей Данилко, не оставила без ответа публичные упреки, в частности от языкового омбудсмена Тараса Креминя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующее видео, которое опубликовал Telegram-канал Новости.LIVE Одесса.

Выходя на сцену одесского клуба, Сердючка саркастически поздоровалась с одесситами.

"Привет, Одесса! С Всемирным днем намбуцмена", - обратилась артистка к публике.

В течение шоу в ночном клубе прозвучали как украиноязычные песни, так и композиции на русском, что уже заранее вызвало бурные реакции в соцсетях.

"Если не любят нас, то пусть идут в п...ду!", - заявил после одного из номеров Данилко.

Также в программе концерта прозвучал украиноязычный хит "Поезд Киев - Одесса", а сам артист снова вспомнил языковое противостояние, обратившись непосредственно к уполномоченным.

"Для наших омбудсменов. Меня два дня так песочили, что забыли о войне Израиля с Ираном", - сказала Сердючка с микрофоном в руках.

Детали скандала

Скандал вокруг Андрея Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, разгорелся после концерта в Киеве 13 июня.

Артиста раскритиковали в сети за то, что в его шоу снова прозвучали русскоязычные треки.

Волна возмущения привела к тому, что в ситуацию вмешался языковой омбудсмен Тарас Креминь.

После поступления многочисленных жалоб Креминь обратился в полицию и инициировал проверку концерта на соблюдение языкового законодательства - в частности, относительно языка афиш, объявлений и общей организации мероприятия.

&quot;Меня два дня песочили&quot;. Сердючка обратилась к хейтерам после языкового скандалаВерка Сердючка (фото: (фото: instagram.com/v_serduchka)

В то же время он подчеркнул, что исполнение песен на русском языке законом не запрещено.

Омбудсмен также признал вклад Данилко в поддержку ВСУ и отметил, что многие артисты после полномасштабного вторжения России действительно перешли на украинский, хотя в репертуаре Верки Сердючки остаются песни на русском.

Вас может заинтересовать

Читайте LITE в Google News
Верка Сердючка Звезды шоу-бизнеса
Жизнь
Триста лет спустя. Какие идеи из Конституции Орлика стоит перенести в современную Украину
Триста лет спустя. Какие идеи из Конституции Орлика стоит перенести в современную Украину