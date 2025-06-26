"Не пой!": известный актер разнес Сердючку после языкового скандала

Известный украинский актер Сергей Кисиль резко высказался в адрес артистов, которые используют русский язык в повседневной жизни и продолжают выступать с русскоязычными песнями даже во время войны.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

В частности, под прицел критики попал и Андрей Данилко (Верка Сердючка) - за нежелание переводить песни

"Нужно наказывать. Я видел комментарии Данилко, что его песни нереально перевести и тому подобное. Так не пой!" - отметил он.

Кроме того, он посоветовал артистам, которые не могут перевести свои песни на русский, уезжать из Украины.

"Публичные люди, актеры, лидеры мнений, блогеры не имеют права нести Россию в массы. Блин, или уезжайте из страны туда, где вам хорошо - как Ани Лорак, которой недавно дали гражданство России, Таисия Повалий и так далее", - отметил актер.

По мнению Киселя, в других странах знание языка является базовым условием для жизни и трудоустройства, поэтому и в Украине должны быть жесткие требования к публичным людям.

"Никакого человека, уезжающего за границу, не возьмут на работу без знания языка. И там не дают поблажек", - подчеркнул он.

"Я считаю, что за русский язык от публичных людей нужно очень строго наказывать: штрафами, санкциями, запретами. Например, не поет год, посидит без денег - тогда, возможно, задумается", - подытожил актер.

Сергей Кисель (фото: instagram.com/serhiy_kysil)

Что известно про языковой скандал с Веркой Сердючкой

13 июня Андрей Данилко в образе Верки Сердючки дал концерт в столичном "Осокоре", где исполнил свои хиты на русском языке.

Отметим, что билет на это выступление стоили от 5 тысяч гривен.

Видео с выступления быстро разошлись в сети и вызвали неоднозначную реакцию. Многим не понравилось, что в разгар полномасштабной войны украинский артист продолжает петь на русском языке в столице Украины.

После этого журналист "Суспільного" Виктор Дяченко обратился к Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю.

Омбудсмен отметил, что с 2023 года в Киеве официально действует мораторий на публичное использование музыкального продукта на русском языке.

Он принял решение провести государственный контроль в отношении организатора события и обратился в Нацполицию, чтобы там должным образом отреагировали.

Кроме того, выступление Верки осудили известные персоны, такие как ведущая Тала Калатай, музыкальный критик Роман Бутурлакин, журналистка Алина Доротюк и другие.

В полиции заявили, что проводят проверку.

В команде Данилко также отреагировали на инцидент, объяснив, что автор имеет полное право исполнять свои треки на том языке, на котором они были написаны.