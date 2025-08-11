Сеть "разнесла" Суханова из-за защиты Темляка: что ответил ведущий

Скандал вокруг актера и военного Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних, не утихает. Несмотря на волну осуждения, телеведущий Алексей Суханов неожиданно стал на его сторону, чем вызвал шквал критики в сети.

Суханов вступился за Темляка

Телеведущий Алексей Суханов в своем Instagram заявил, что категорически не поддерживает никаких проявлений насилия.

При этом он подчеркнул, что Константин, по его мнению, осознал свои ошибки и сделал из них выводы, поэтому не стоит оценивать его только по прошлым поступкам.

"Я против насилия! Но значит ли это, что я его когда-то не применял? Нет. Однако, я сделал уроки из своих ошибок, в этом и заключается суть развития человека!" - отметил Алексей.

Он подчеркнул, что оценивать человека стоит только по его нынешним действиям, если виден прогресс.

Алексей Суханов вступился за Темляка (скриншот)

"Человека надо оценивать исключительно по его нынешнему поведению, если, конечно, мы видим прогресс в развитии, а мы его можем наблюдать", - добавил телеведущий.

Суханов также обратил внимание, что умение признавать собственные ошибки и просить прощения - важная черта развития личности.

Он отметил, что сочувствует пострадавшей стороне, но призвал избегать чрезмерной агрессии в обществе.

"Я искренне сочувствую Насте, однако, пожалуйста, покажите мне святых среди нас! Хотя бы одного! Вряд ли нам придется развешивать чьи-то новые "портреты" в церквях. Давайте учиться беречь и ценить друг друга, избегая насилия и синдрома разъяренной толпы "праведников", - написал Алексей.

Он также выразил благодарность Темляку как за службу Украине, так и за его вклад в театральное искусство.

"Константин, спасибо за службу сцене, кадру, Украине! За ваше решение пойти и защищать! Уважаю, потому что я так не смог! Я всегда видел в вас личность и не сомневаюсь в достоинстве вашей дальнейшей жизни и на сцене, в частности, потому что, актер, вы нужны!" - отметил Суханов.

Сеть возмущена

Мнение Алексея Суханова по поводу скандала с Константином Темляком вызвало острую дискуссию в соцсетях - пользователи массово критикуют позицию телеведущего.

Ви називаєте помилками систематичне знущання над ментально залежною, слабкою людиною? Ви бачили ті відео? Ви собі уявляєте жах, в якому живуть люди пілся такого? І скільки любові мають вкладати інші, щоб лікувати поранену душу без гарантії зцілення?

Суханов, якій є медійною особою та ведучім на "Говорить Україна", захищає насильника, який не тільки був абьюзером і тираном, а ще й педофілом, якій відправляє дік пікі 15 річній дівчинці, це в голові не вкладається. А потім ти знаходиш інтерв’ю з ним, де його питають про його плани всиновити дитину

А я думав, що Суханов розумна людина, яка вміє співчувати іншим

Олексію, так хіба він усвідомив? Для вас переконливі його вибачення? Бо я не побачив в них розкаяння, усвідомлення шкоди, каліцтва, яке він завдавав залежній від нього людині

Суханов ответил

После волны возмущения телеведущий опубликовал отдельное сообщение, в котором объяснил свою позицию.

Телеведущий подчеркнул, что не оправдывает насилия ни в одном его проявлении и никогда не защищал педофилов.

Он считает неприемлемым называть кого-либо преступником или педофилом до момента, пока это не подтвердят следствие и суд. Если же вина доказана, по его мнению, человек должен быть наказан.

Он подчеркнул, что самосуд недопустим, если общество стремится жить в цивилизованном государстве, где права каждого защищены.

Алексей Суханов вступился за Темляка (скриншот)

Алексей также отметил, что каждый имеет право на ошибку, если она не наносит непоправимый вред чужой жизни и судьбе и не находится в криминальной плоскости.

По его словам, эмоции - плохой советчик, ведь смыслы часто гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Он также развернул свое мнение по теме насилия.

"...относительно насилия: это одна из многих позорных и ужасных историй!...потому что отчасти до сих пор господствует тезис "бьет - значит любит!"...НЕТ, если бьет/издевается морально, психологически, финансово - значит надо сразу ставить точку... чтобы не становиться "жертвой", не выращивайте собственного тирана..." - отметил Суханов.

Отдельно он прокомментировал обвинения в непристойной переписке с несовершеннолетней.

"...относительно 15-летней девочки: это за гранью допустимого!...это позорно и поэтому должно быть проведено следствие... Я не следователь и не суд, но хочу дождаться официальных выводов..." - отметил он.

Алексей Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

Телеведущий признал, что понимает возмущение общественности, но призвал уважать право каждого на собственное мнение.

"...понимаю и разделяю и ваше возмущение, и даже оскорбительные высказывания в мой адрес, однако я не политик и не цензурирую свои мысли под ожидания избирателей...возможно, она вам не нравится, но я имею на нее право..." - пояснил Суханов.

Завершая обращение, он попросил воздержаться от лишней вражды и направить энергию на поддержку близких.

"...простите, но этот пост оставлю закрытым от комментариев и хочу попросить просто выдохнуть...вместо комментария пойти и обнять родного человека..." - подытожил Суханов.

Что известно о скандале вокруг Константина Темляка

Бывшая возлюбленная актера Театра на Подоле Константина Темляка, фотограф Анастасия Соловьева, обвинила его в домашнем насилии и домогательствах к несовершеннолетней.

Она заявила, что в течение четырех лет отношений он применял к ней как физическое, так и психологическое давление, поднимал на нее руку и шантажировал самоубийством.

После ее признания певица Manita рассказала, что Темляк писал ей сообщения интимного характера, когда ей было всего пятнадцать лет.

В ответ на обвинения актер частично согласился со словами Соловьевой.

Он признал, что "неоднократно позволял себе физически повредить ее, толкнуть или сжать руку до синяков", и заявил о готовности нести как юридическую, так и моральную ответственность.