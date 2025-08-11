Мережа "рознесла" Суханова через захист Темляка: що відповів ведучий

Скандал навколо актора та військового Костянтина Темляка, якого звинуватили у домашньому насильстві та розбещенні неповнолітніх, не вщухає. Попри хвилю засудження, телеведучий Олексій Суханов неочікувано став на його бік, чим викликав шквал критики в мережі.

Суханов заступився за Темляка

Телеведучий Олексій Суханов у своєму Instagram заявив, що категорично не підтримує жодних проявів насильства.

Водночас він наголосив, що Костянтин, на його думку, усвідомив свої помилки та зробив із них висновки, тому не варто оцінювати його лише за минулими вчинками.

"Я проти насильства! Але чи означає це, що я його колись не застосовував? Ні. Проте, я зробив уроки зі своїх помилок, у цьому і полягає суть розвитку людини!" - зазначив Олексій.

Він підкреслив, що оцінювати людину варто лише за її теперішніми діями, якщо видно прогрес.

Олексій Суханов заступився за Темляка (скріншот)

"Людину треба оцінювати виключно за її нинішньою поведінкою, якщо, звісно, ми бачимо прогрес в розвитку, а ми його можемо спостерігати", - додав телеведучий.

Суханов також звернув увагу, що вміння визнавати власні помилки і просити вибачення - важлива риса розвитку особистості.

Він зазначив, що співчуває постраждалій стороні, але закликав уникати надмірної агресії в суспільстві.

"Я щиро співчуваю Насті, проте, будь ласка, покажіть мені святих серед нас! Хоча б одного! Навряд чи нам доведеться розвішувати чиїсь нові "портрети" в церквах. Вчімося берегти й цінувати одне одного, уникаючи насильства і синдрому розлюченої юрби "праведників", - написав Олексій.

Він також висловив вдячність Темляку як за службу Україні, так і за його внесок у театральне мистецтво.

"Констянтине, дякую за службу сцені, кадру, Україні! За ваше рішення піти й боронити! Поважаю, бо я так не зміг! Я завжди бачив у вас особистість і не маю сумніву щодо гідності вашого подальшого життя і на сцені, зокрема, бо, акторе, ви потрібні!" - зазначив Суханов.

Мережа обурена

Думка Олексія Суханова щодо скандалу з Костянтином Темляком спричинила гостру дискусію в соцмережах - користувачі масово критикують позицію телеведучого.

Ви називаєте помилками систематичне знущання з ментально залежною, слабкою людиною? Ви бачили ті відео? Ви собі уявляєте жах, в якому живуть люди після такого? І скільки любові мають вкладати інші, щоб лікувати поранену душу без гарантії зцілення?

Суханов, якій є медійною особою та ведучім на "Говорить Україна", захищає насильника, який не тільки був аб'юзером і тираном, а ще й педофілом, якій відправляє дік пікі 15 річній дівчинці, це в голові не вкладається. А потім ти знаходиш інтерв’ю з ним, де його питають про його плани всиновити дитину

А я думав, що Суханов розумна людина, яка вміє співчувати іншим

Олексію, так хіба він усвідомив? Для вас переконливі його вибачення? Бо я не побачив в них розкаяння, усвідомлення шкоди, каліцтва, яке він завдавав залежній від нього людині

Суханов відповів

Після хвилі обурення телеведучий опублікував окремий допис, в якому пояснив свою позицію.

Телеведучий наголосив, що не виправдовує насильства у жодному його прояві та ніколи не захищав педофілів.

Він вважає неприйнятним називати будь-кого злочинцем чи педофілом до моменту, поки це не підтвердять слідство і суд. Якщо ж провину доведено, на його думку, людина має бути покарана.

Він підкреслив, що самосуд є неприпустимим, якщо суспільство прагне жити у цивілізованій державі, де права кожного захищені.

Олексій Суханов заступився за Темляка (скріншот)

Олексій також зауважив, що кожен має право на помилку, якщо вона не завдає непоправної шкоди чужому життю та долі й не перебуває у кримінальній площині.

За його словами, емоції - поганий радник, адже сенси часто набагато глибші, ніж здається на перший погляд.

Він також розгорнув свою думку щодо теми насильства.

"…відносно насильства: це одна з багатьох ганебних і жахливих історій!…бо почасти досі панує теза "бʼє - значить любить!"…НІ, якщо бʼє/знущається морально, психологічно, фінансово - значить треба відразу ставити крапку… аби не ставати "жертвою", не вирощуйте власного тирана…" - наголосив Суханов.

Окремо він прокоментував звинувачення у непристойному листуванні з неповнолітньою.

"…щодо 15-річної дівчинки: це за межею припустимого!…це ганебно і тому має бути проведено слідство… Я не слідчий і не суд, але хочу дочекатися офіційних висновків…" - зазначив він.

Олексій Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

Телеведучий визнав, що розуміє обурення громадськості, але закликав поважати право кожного на власну думку.

"…розумію і розділяю і ваше обурення, і навіть образливі вислови на мою адресу, однак я не політик і не цензурую свої думки під очікування виборців…можливо, вона вам не подобається, але я маю на неї право…" - пояснив Суханов.

Завершуючи звернення, він попросив утриматися від зайвої ворожнечі та спрямувати енергію на підтримку близьких.

"…пробачте, але цей пост залишу закритим від коментарів і хочу попросити просто видихнути…замість коментаря піти і обійняти рідну людину…" - підсумував Суханов.

Що відомо про скандал навколо Костянтина Темляка

Колишня кохана актора Театру на Подолі Костянтина Темляка, фотографка Анастасія Соловйова, звинуватила його у домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої.

Вона заявила, що протягом чотирьох років стосунків він застосовував до неї як фізичний, так і психологічний тиск, підіймав на неї руку та шантажував самогубством.

Після її зізнання співачка Manita розповіла, що Темляк писав їй повідомлення інтимного характеру, коли їй було лише п’ятнадцять років.

У відповідь на звинувачення актор частково погодився зі словами Соловйової.

Він визнав, що "неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити її, штовхнути чи стиснути руку до синц", і заявив про готовність нести як юридичну, так і моральну відповідальність.