Сеть "разнесла" Суханова из-за защиты Темляка: что ответил ведущий

Скандал вокруг актера и военного Константина Темляка, которого обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних, не утихает. Несмотря на волну осуждения, телеведущий Алексей Суханов неожиданно стал на его сторону, чем вызвал шквал критики в сети.
Подробнее узнайте в материале на РБК-Украина.
Телеведущий Алексей Суханов в своем Instagram заявил, что категорически не поддерживает никаких проявлений насилия.
При этом он подчеркнул, что Константин, по его мнению, осознал свои ошибки и сделал из них выводы, поэтому не стоит оценивать его только по прошлым поступкам.
"Я против насилия! Но значит ли это, что я его когда-то не применял? Нет. Однако, я сделал уроки из своих ошибок, в этом и заключается суть развития человека!" - отметил Алексей.
Он подчеркнул, что оценивать человека стоит только по его нынешним действиям, если виден прогресс.
"Человека надо оценивать исключительно по его нынешнему поведению, если, конечно, мы видим прогресс в развитии, а мы его можем наблюдать", - добавил телеведущий.
Суханов также обратил внимание, что умение признавать собственные ошибки и просить прощения - важная черта развития личности.
Он отметил, что сочувствует пострадавшей стороне, но призвал избегать чрезмерной агрессии в обществе.
"Я искренне сочувствую Насте, однако, пожалуйста, покажите мне святых среди нас! Хотя бы одного! Вряд ли нам придется развешивать чьи-то новые "портреты" в церквях. Давайте учиться беречь и ценить друг друга, избегая насилия и синдрома разъяренной толпы "праведников", - написал Алексей.
Он также выразил благодарность Темляку как за службу Украине, так и за его вклад в театральное искусство.
"Константин, спасибо за службу сцене, кадру, Украине! За ваше решение пойти и защищать! Уважаю, потому что я так не смог! Я всегда видел в вас личность и не сомневаюсь в достоинстве вашей дальнейшей жизни и на сцене, в частности, потому что, актер, вы нужны!" - отметил Суханов.
Мнение Алексея Суханова по поводу скандала с Константином Темляком вызвало острую дискуссию в соцсетях - пользователи массово критикуют позицию телеведущего.
После волны возмущения телеведущий опубликовал отдельное сообщение, в котором объяснил свою позицию.
Телеведущий подчеркнул, что не оправдывает насилия ни в одном его проявлении и никогда не защищал педофилов.
Он считает неприемлемым называть кого-либо преступником или педофилом до момента, пока это не подтвердят следствие и суд. Если же вина доказана, по его мнению, человек должен быть наказан.
Он подчеркнул, что самосуд недопустим, если общество стремится жить в цивилизованном государстве, где права каждого защищены.
Алексей также отметил, что каждый имеет право на ошибку, если она не наносит непоправимый вред чужой жизни и судьбе и не находится в криминальной плоскости.
По его словам, эмоции - плохой советчик, ведь смыслы часто гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.
Он также развернул свое мнение по теме насилия.
"...относительно насилия: это одна из многих позорных и ужасных историй!...потому что отчасти до сих пор господствует тезис "бьет - значит любит!"...НЕТ, если бьет/издевается морально, психологически, финансово - значит надо сразу ставить точку... чтобы не становиться "жертвой", не выращивайте собственного тирана..." - отметил Суханов.
Отдельно он прокомментировал обвинения в непристойной переписке с несовершеннолетней.
"...относительно 15-летней девочки: это за гранью допустимого!...это позорно и поэтому должно быть проведено следствие... Я не следователь и не суд, но хочу дождаться официальных выводов..." - отметил он.
Телеведущий признал, что понимает возмущение общественности, но призвал уважать право каждого на собственное мнение.
"...понимаю и разделяю и ваше возмущение, и даже оскорбительные высказывания в мой адрес, однако я не политик и не цензурирую свои мысли под ожидания избирателей...возможно, она вам не нравится, но я имею на нее право..." - пояснил Суханов.
Завершая обращение, он попросил воздержаться от лишней вражды и направить энергию на поддержку близких.
"...простите, но этот пост оставлю закрытым от комментариев и хочу попросить просто выдохнуть...вместо комментария пойти и обнять родного человека..." - подытожил Суханов.
Бывшая возлюбленная актера Театра на Подоле Константина Темляка, фотограф Анастасия Соловьева, обвинила его в домашнем насилии и домогательствах к несовершеннолетней.
Она заявила, что в течение четырех лет отношений он применял к ней как физическое, так и психологическое давление, поднимал на нее руку и шантажировал самоубийством.
После ее признания певица Manita рассказала, что Темляк писал ей сообщения интимного характера, когда ей было всего пятнадцать лет.
В ответ на обвинения актер частично согласился со словами Соловьевой.
Он признал, что "неоднократно позволял себе физически повредить ее, толкнуть или сжать руку до синяков", и заявил о готовности нести как юридическую, так и моральную ответственность.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram и Facebbok Алексея Суханова, Threads.